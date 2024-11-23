'Работа продолжается': у Зеленского сказали, когда будет готов План устойчивости

Президент Украины Владимир Зеленский представил в Верховной Раде пункты Плана внутренней устойчивости Украины, но это был еще не сам план. Работа над документом продолжается, она, вероятно, завершится в декабре.

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Об этом заявил советник президента по коммуникациям Дмитрий Литвин в эфире телемарафона.

Литвин объяснил, что представить его весь было бы просто невозможно, потому что это заняло бы очень много времени.

Владимир Зеленский анонсировав то, что будет точно входить в План, и согласовал его структуру, отметил советник.

"Но сам план находится сейчас на стадии подготовки и обсуждения с теми стейкхолдерами, которые вовлечены в конкретные пункты этого плана. Сейчас проходит работа и на базе СНБО, и на базе ОП, и на базе Кабмина с тем, чтобы наполнить эти пункты конкретными вещами, которые придадут Украине устойчивость в разных направлениях. Я думаю, что эта работа будет завершена где-то в декабре, и этот план будет полностью представлен именно в декабре", – рассказал Литвин.

Он добавил, что документ будет представлен со всеми деталями и приложениями, которые могут быть публичными. Но определенные вещи – то, что касается обороны, производства оружия, энергетики – останутся закрытыми.

"Это сейчас наиболее проработанные вещи, то, что касается, скажем, энергетики, определенных вопросов фронтовых операций, производства оружия. Они очень детализированы уже сейчас. Что касается, например, вопросов управления людьми в Силах обороны, определенных изменений, которые там нужно сделать, или вопросы культурной политики, вопросы политики единства – это все еще нужно детализировать и выбрать приоритеты из массива различных направлений той работы, которую фактически уже делает Кабмин", – отметил Литвин.

По его словам, президент поручил секретарю СНБО Александру Литвиненко координировать весь процесс подготовки плана. Но за каждым пунктом закреплены определенные люди, отвечающие за него.

"Например, если это пункт "фронт", то, логично, что это главком, руководитель Генштаба, туда привлекаемый министр обороны Украины, руководители разведки и т.д. - то есть люди, которые понимают самую суть этого пункта", – пояснил советник.

Литвин также рассказал, что сейчас этот план разбит на определенные направления, и каждое из них соглашается с теми лицами в обществе, у которых уже есть соответствующие опыт и предложения.

Как сообщал OBOZ.UA, на 1000-е сутки полномасштабной войны, 19 ноября, президент Владимир Зеленский представил План устойчивости в Верховной Раде.

План внутренней устойчивости Украины содержит ряд экономических пунктов. Они касаются, в частности, безопасности ведения бизнеса, поддержки украинского предпринимательства, локализации производств в Украине и индексации пенсий.

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