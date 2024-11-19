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Безопасность ведения бизнеса и поддержка предпринимателей: что прописано в экономической части "Плана устойчивости" Зеленского

Роман Костюченко
Mакроэкономика
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СМИ раскрыли часть Плана устойчивости Зеленского

Представленный президентом Владимиром Зеленским в Верховной Раде План внутренней устойчивости Украины содержит ряд экономических пунктов. Они касаются, в частности, безопасности ведения бизнеса, поддержки украинского предпринимательства, локализации производств в Украине.

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Трансляция выступления президента не осуществлялась. Однако по данным источников, в документе предлагается, в частности, провести реформу госзакупок – чтобы укреплять украинского производителя, передает Forbes.

Кроме того, отмечается, в Плане говорится о безопасности ведения бизнеса. А также снижении давления на него от всех государственных институций.

"Документ содержит пункт о "честности в отношениях между государством и бизнесом". Авторы Плана ожидают, что дерегуляция и защита свободы предпринимательства будут способствовать экономическому росту", – говорится в сообщении.

В свою очередь, нардеп Ярослав Железняк ("Голос") рассказал: также План предусматривает проведение индексации пенсий в 2025 году. По его словам:

  • это должно произойти в марте следующего года;
  • индексировать выплаты будут "на уровень инфляции".

В целом же, отметил он, План состоит из 10 пунктов. В частности:

  • Единство.
  • Фронт.
  • Оружие.
  • Деньги.
  • Энергетика.
  • Безопасность.
  • Общины.
  • Человеческий капитал.
  • Культурный суверенитет.
  • Политика героев.

"Весь план с приложениями будет представлен только в декабре", – сообщил нардеп.

Зеленский представил в Верховной Раде План внутренней устойчивости Украины

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