Безопасность ведения бизнеса и поддержка предпринимателей: что прописано в экономической части "Плана устойчивости" Зеленского
Представленный президентом Владимиром Зеленским в Верховной Раде План внутренней устойчивости Украины содержит ряд экономических пунктов. Они касаются, в частности, безопасности ведения бизнеса, поддержки украинского предпринимательства, локализации производств в Украине.
Трансляция выступления президента не осуществлялась. Однако по данным источников, в документе предлагается, в частности, провести реформу госзакупок – чтобы укреплять украинского производителя, передает Forbes.
Кроме того, отмечается, в Плане говорится о безопасности ведения бизнеса. А также снижении давления на него от всех государственных институций.
"Документ содержит пункт о "честности в отношениях между государством и бизнесом". Авторы Плана ожидают, что дерегуляция и защита свободы предпринимательства будут способствовать экономическому росту", – говорится в сообщении.
В свою очередь, нардеп Ярослав Железняк ("Голос") рассказал: также План предусматривает проведение индексации пенсий в 2025 году. По его словам:
- это должно произойти в марте следующего года;
- индексировать выплаты будут "на уровень инфляции".
В целом же, отметил он, План состоит из 10 пунктов. В частности:
- Единство.
- Фронт.
- Оружие.
- Деньги.
- Энергетика.
- Безопасность.
- Общины.
- Человеческий капитал.
- Культурный суверенитет.
- Политика героев.
"Весь план с приложениями будет представлен только в декабре", – сообщил нардеп.
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