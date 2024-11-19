'Решающие моменты будут в 2025 году': Зеленский представил в Раде План устойчивости из 10 пунктов

Президент Уhttps://t.me/oleksiihoncharenko/44350краины Владимир Зеленский на 1000-е сутки полномасштабной войны, 19 ноября, выступил в Верховной Раде, представив План устойчивости. Он состоит из десяти пунктов, среди которых есть вопросы единства, фронта, оружия, безопасности, культурного суверенитета и т. д.

Видео дня

По его словам, это доктрина, которая должна провести украинское государство от войны к миру, а решающие моменты будут в 2025 году. Видео выступления президента можно просмотреть по ссылке.

"Зеленский представил в Раде План устойчивости из 10 пунктов. Единство. Фронт. Оружие. Деньги. Энергетика. Безопасность. Общества. Человеческий капитал. Культурный суверенитет. Политика Героев", – сообщил во вторник нардеп Алексей Гончаренко.

Полный текст Плана Офис президента еще не обнародован. В то же время больше, но кратко о нем рассказал парламентарий Ярослав Железняк. Он отметил, что выступление президента длилось почти 1,5 часа.

В ходе него президент сказал, что детали Плана устойчивости еще разрабатываются с участием общественности, бизнеса, культурной среды, экспертов. Он будет готов в декабре.

Пункт 1 – единство

Озвучивая его, Зеленский отверг слухи о выборах президента в стране.

"Конституция и законы не позволяют проводить их в военное время. Никто в мире этого не требует. Украина сначала нуждается в справедливом мире, а затем украинцы проведут справедливые выборы!" – заявил он.

Пункт 2 – фронт

Здесь президент говорил об изменении подходов к управлению в армии: должен быть создан военный омбудсмен; Минобороны и военное командование должны представить новую систему контрактов на военную службу для граждан, не достигших возраста мобилизации. Зеленский подчеркнул, что понижение мобилизационного возраста государство не готовит.

Пункт 3 – оружие

По словам украинского лидера, дроны компенсируют отсутствие артиллерии у украинской армии, в следующем году Украина произведет не менее 30 тыс. дальнобойных беспилотников.

"Мы увеличим прямые средства для бригад. В этом году мы произвели более 2,5 млн выстрелов, произвели "длинные "Нептуны". И уже есть первые поражения. Поставил задачу произвести 3000 крылатых ракет. Будет создана Технологическая ставка", – отметил президент.

Пункт 4 – деньги

Зеленский заявил, что у Плана устойчивости будет приложение, которое должны утвердить с бизнесом. Главным лозунгом является локализация, то есть все, что можно производить в Украине, должно и закупаться в Украине.

"Страхование военных рисков. Дерегуляция. Уменьшение доли перераспределения ВВП. Безопасность для бизнеса от правоохранителей. Честность в отношениях – нужен стимул для детенизации", – перечислил озвученное президентом Жерезняк.

Пункт 5 – энергетика

Зеленский сказал, что это закрытое приложение к Плану устойчивости, а ответственность за его выполнение – персональная. Он анонсировал паспорта устойчивости регионов до конца года, а очевидным приоритетом назвал атомную генерацию.

Пункт 6 – безопасность

Президент рассказал о модернизации стандартов укрытий, укреплении государственной границы и т. д.

Пункт 7 – общины

Здесь речь шла о налоговых условиях для прифронтовых территорий.

Пункт 8 – человеческий капитал

Зеленский рассказал о национальном стандарте безбарьерности, потребности в институте множественного гражданства, перезапуске дипломатической службы и о создании Министерства объединения Украины.

Пункт 8 – культура

В Украине инициируют "культурный Рамштайн", будет содействие созданию кафедры украинистики в иностранных университетах.

Пункт 8 – политика Героев

Речь идет о: привлечении ветеранов на государственную службу; создании в 2025 году в каждой громаде реабилитационных отделений; дополнительную оплату для семейных врачей за контракт с ветераном; введение 11 000 специалистов по сопровождению ветеранов; создание не менее 80 ветеранских пространств; квартиры для ветеранов.

Как сообщал OBOZ.UA, во время Киевского международного экономического форума в начале ноября Зеленский заявил, что Украина готовит внутренний План усиления – задания, которые нужно выполнить стране для достижения победы в войне. Одним из его ключевых элементов будет экономический – направленный на освобождение внутренней экономической силы страны.

В вечернем обращении 14 ноября президент анонсировал увеличение производства украинского контента и объединение культурного сообщества в Украине. Он отметил, что это часть Плана устойчивости, который украинцам представят на следующей неделе.

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