'Работа будет продолжена': у Путина заявили о 'прогрессе' в мирных переговорах

В Кремле заявили о якобы "прогрессе" в мирных переговорах по Украине. Там положительно оценивают начало прямых контактов экспертных групп в Абу-Даби.

Видео дня

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что результат зависит от "конструктивности переговорщиков". Об этом сообщают российские СМИ.

"В Кремле положительно оценивают начало прямых контактов в Абу-Даби, работа в рамках экспертных групп будет продолжаться", – заявил Песков.

В то же время, по его словам, любую информацию о потерях во время спецоперации России должно официально предоставлять только Минобороны РФ, а другие данные не стоит расценивать как достоверные.

Он назвал прогрессом сам факт начала обсуждений экспертами сложных вопросов украинского урегулирования и подчеркнул, что дальнейший результат переговоров будет зависеть от их конструктивности.

Как писал OBOZ.UA, 26 января президент Владимир Зеленский подвел итоги переговоров в Эмиратах. Он отметил, что во время встреч обсуждались возможные параметры завершения войны, а также роль американского мониторинга и контроля для обеспечения реальной безопасности. Он отметил конструктивность дискуссий и готовность Украины двигаться дальше ради мира.

Экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко заявил, что Россия приняла участие в трехсторонних переговорах в Объединенных Арабских Эмиратах для "галочки". Агрессору это нужно для того, чтобы избежать большего санкционного давления со стороны Соединенных Штатов и задобрить американского лидера Дональда Трампа.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!