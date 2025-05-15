'Путину не светит победа в Украине': Хили призвал союзников усилить давление на Россию, чтобы заставить к миру

Государство-агрессор Россия не сможет одержать победу в войне против Украины, поэтому российскому диктатору Владимиру Путину остается сесть за стол переговоров и прекратить огонь. Союзники Украины должны усилить давление на главу Кремля, чтобы он на это согласился.

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С таким заявлением выступил министр обороны Великобритании Джон Хили после встречи с главой немецкого оборонного ведомства Борисом Писториусом в Берлине 14 мая, передает AFP. Прежде всего, считает Хили, на фоне неопределенности относительно долгожданных переговоров между РФ и Украиной в Турции союзники должны усилить давление на Москву, применив к стране дополнительные санкционные ограничения.

"Мы должны оказать давление на Путина, чтобы заставить его сесть за стол переговоров. Мы готовы сделать это как ведущие европейские страны", – сказал британский министр, указывая на обязательства, взятые на себя лидерами Великобритании, Франции, Германии и Польши во время визита в Киев на прошлой неделе.

Он также подчеркнул, что Путину "не светит победа в Украине", и что "сейчас для него настало время вести переговоры и положить конец этой войне".

Борис Писториус со своей стороны отметил, у Путина есть возможность закончить войну – для этого он должен был бы поехать в Стамбул и провести переговоры. А перед этим глава Кремля должен был отдать приказ о прекращении огня.

Напомним, что в Турции 15 мая были запланированы двусторонние российско-украинские переговоры, на которых стороны должны были обсудить пути возможного завершения конфликта. Речь должна была идти прежде всего о прекращении огня и возможности обмена пленными в формате "всех на всех". По предварительным данным, встреча все же состоится, но в пятницу, 16 мая.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский отправил часть украинской делегации во главе с Рустемом Умеровым в Стамбул для переговоров с россиянами. Главная цель встречи – добиться прекращения огня.

В то же время президент США Дональд Трамп заявил, что война между Украиной и РФ не сдвинется с места без его личной встречи с Путиным. Никакие мирные инициативы не сработают, пока они не сядут за стол переговоров.

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