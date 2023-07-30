'Путина как сильного лидера не существует': у Зеленского прокомментировали саммит Россия-Африка

В Офисе президента Украины заявили, что главы государства-террориста России Владимира Путина как сильного лидера уже не существует. Так там прокомментировали саммит Россия-Африка.

Видео дня

Об этом заявил советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк. Позицию украинских властей он озвучил в эфире телемарафона "Єдині новини".

Подоляк отметил, что саммит Россия-Африка дополнительно засвидетельствовал абсолютную утрату кровавым диктатором субъектности.

"Для нас его не существует. Это не тот человек, с которым можно о чем-то договориться. Даже не с точки зрения, что он находится в другом ценностном измерении, а потому, что он не придерживается слов. Он ни на что не влияет. Считаю, что саммит Россия-Африка вдобавок подчеркнул об абсолютной потере Путиным субъектности. С ним не считаются даже страны Африки", – сказал Подоляк.

По его словам, на саммите не было немало африканских лидеров. Присутствующие же – зависимые от России в финансовом и вооруженном контексте. Но вместе с этим уже даже и они откровенно отказываются от "подачек" и говорят с позиции диктата, в частности, относительно зерновой инициативы.

"Вы только вдумайтесь, африканские страны не считают Путина субъектом глобального политического процесса. И они с ним имеют откровенный агрессивный разговор. Три дня человек (Путин – Ред.) что-то выпрашивает у африканских лидеров, объясняет. Это поведение униженного, озадаченного, паникующего человека. Мы убедились, что Путина как сильного лидера не существует", – добавил Подоляк.

Как известно, большинство лидеров Африки проигнорировали саммит "Россия – Африка ". В Путин приехали только 17 глав государств из 55 – 38 стран Африки и не отправили своих лидеров на саммит в Россию.

Как сообщал OBOZREVATEL, перед саммитом Путин выпустил статью о сотрудничестве с Африкой, в которой упомянул об Украине и странах Запада. Диктатор заявил, что РФ может заменить украинское зерно своим урожаем.

Владелец ППК "Вагнер" Евгений Пригожин засветился на саммите "Россия - Африка" в Петербурге. По данным российских СМИ, он ведет переговоры о опрокидывании "вагнеровцев" в Африку.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!