Путин заявил Эрдогану, что РФ готова к диалогу с Украиной, но на своих условиях: детали переговоров

Кремлевский диктатор Владимир Путин заявил, что РФ якобы готова к "диалогу" с Украиной, но только если официальный Киев выполнит российские условия. Одно из них – признание незаконной аннексии украинских территорий, которые Москва провозгласила "своими".

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О переговорах с Украиной глава Кремля высказался в ходе телефонной беседы с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом 5 января. Путин пытается делать вид, что он "открыт" к серьезному "диалогу" с украинской стороной.

Пресс-служба Кремля сделала важное уточнение: этот "диалог" возможен только при выполнении украинскими властями "ряда известных условий, которые озвучивали не один раз". В частности, одно из требований касается учета "новых территориальных реалий", как называют в РФ незаконный силовой захват земель суверенного государства.

Также Путин пожаловался Эрдогану: мол, Запад продолжает поставлять оружие для ВСУ, предоставляет оперативную информацию и дает "целеуказания".

Отметим, что Эрдоган, говоря о войне в Украине во время телефонной беседы с Путиным, заявил о необходимости справедливого решения и того, что переговоры должны быть подкреплены прекращением огня.

Как писал OBOZREVATEL:

– Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов указал на то, что переговоры со страной-агрессором на этом этапе войны будут большой ошибкой.

– А в Минобороны нашей страны заявляли, что РФ намерена продолжать силовым путем склонять Украину к переговорам.

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