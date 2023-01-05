Эрдоган на переговорах с Путиным заявил о необходимости прекращения огня в Украине и "справедливом решении"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Говоря о войне в Украине, турецкий лидер заявил о необходимости справедливого решения.

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Он подчеркнул, что переговоры должны быть подкреплены прекращением огня. Об этом 5 января сообщило Управление по коммуникациям при президенте Турции.

Отмечается, что темами беседы также стали отношения РФ и Турции, в частности, в сфере энергетики, а также кризис в Сирии.

Планируется, что в четверг Эрдоган также проведет телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Эрдоган обвинил Запад в том, что тот якобы не пытался стать прямым посредником в противостоянии Украины и России. По словам президента Турции, именно Анкара взяла на себя эту роль и помогла заключить "зерновую сделку".

Ранее в Министерстве обороны Украины заявили, что власть РФ намерена продолжать силовым путем склонять Украину к переговорам.

В свою очередь, в Кремле, комментируя формулу мира Украины, заявили, что Москва "всегда ориентировалась на собственные цели". При этом российскую агрессию объяснили "здравым смыслом".