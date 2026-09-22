"Путин всегда говорил": в России сделали циничное заявление о мире с Украиной

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва выступает не за временное перемирие, а за так называемый "устойчивый мир". В то же время он обвинил президента Украины Владимира Зеленского в якобы противоречивых заявлениях относительно продолжения войны и возможности её прекращения.

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Об этом Песков сказал во время брифинга, комментируя последние заявления украинского президента. Его слова цитирует российское СМИ ТАСС.

Москва якобы последовательно выступает за достижение мира, а не за временное прекращение боевых действий.

"Президент Путин и российская сторона всегда говорили о том, что мы выступаем за прочный мир, мир навсегда, а не за перемирие, которое, по сути, ничего не даст", — заявил Песков.

Позиция Зеленского по поводу войны якобы меняется от заявления к заявлению. Песков напомнил слова украинского президента, который несколько дней назад говорил о необходимости ещё 40 дней для нанесения ущерба российской экономике.

"Из дня в день его заявления то о продолжении войны, то о прекращении войны не сходятся друг с другом", – сказал представитель Кремля.

Представитель Кремля также утверждал, что положение Украины якобы ухудшается как в экономической сфере, так и на фронте. Песков заявил, что Киев, по мнению Москвы, якобы знает, какие решения необходимо принять для перехода к урегулированию.

"В Киеве прекрасно знают, какую ответственность нужно взять на себя и какие решения нужно принять для того, чтобы мы вышли на путь, который приведет нас именно не к перемирию, а к устойчивому миру", – сказал он.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Кремле отреагировали на предложение президента США Дональда Трампа о так называемом "энергетическом перемирии" между Украиной и Россией. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал инициативу "очень хорошей идеей", однако выдвинул свои условия для её реализации.

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