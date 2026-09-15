В Кремле сделали циничное заявление об "энергетическом перемирии" и заявили о необходимости снятия санкций

В Кремле отреагировали на предложение президента США Дональда Трампа о так называемом "энергетическом перемирии" между Украиной и Россией. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал инициативу "очень хорошей идеей", однако выдвинул свои условия для её реализации.

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В частности, Москва требует прекращения ударов по российским танкерам и снятия санкций с энергетического сектора РФ. Об этом сообщают российские СМИ.

В Кремле назвали условия перемирия

Песков заявил, что Москва в целом поддерживает инициативу Трампа и находится в контакте с американской стороной.

В то же время он заявил, что безопасная работа российских НПЗ и увеличение производства нефтепродуктов не решат проблемы с их поставками на мировые рынки. По его словам, необходимо обеспечить безопасное торговое судоходство для нефтеналивных судов.

"Киевский режим пока не склонен гарантировать такую безопасность. И вы знаете, что страдают не только наши нефтеналивные суда, но и те, которые принадлежат другим странам", – заявил Песков.

Еще одним условием он назвал отмену санкций.

"Нужно, конечно, отменять санкции. Эти незаконные ограничения на поставки энергоресурсов в мир. И только тогда, только тогда мир насытится, мировые рынки и цены пойдут вниз", – сказал представитель Кремля.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина готова прекратить уничтожение критической инфраструктуры России, если государство-агрессор будет соблюдать аналогичные договоренности. Наша сторона ожидает конкретики от партнеров относительно обеспечения надежного и долгосрочного прекращения таких ударов.

Ранее президент США Дональд Трамп призвал Владимира Зеленского прекратить удары по объектам российской нефтяной промышленности. По мнению Трампа, дефицит дизельного топлива в мире и рост цен связаны с украинскими обстрелами, а не с американской войной в Иране.

14 сентября республиканец написал в соцсети, что Киев и Москва якобы договорились воздерживаться от ударов по энергетике.

В Financial Times отметили, что Трамп сделал это заявление преждевременно, поскольку стороны, по состоянию на 14 сентября, еще не приняли ни одного окончательного соглашения.

К слову, пресс-секретарь кремлевского диктатора Дмитрий Песков приветствовал призыв Трампа к Украине прекратить атаки. Представитель Владимира Путина назвал объекты ударов "мирной экономической инфраструктурой России".

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