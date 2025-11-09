'Путин в тупике': Зеленский рассказал, что может побудить диктатора напасть на Европу

Российская Федерация может совершить еще одно нападение в Европе даже во время войны в Украине. Сейчас армия кремлевского диктатора увязла в боях без реального успеха – неудачи могут побудить Владимира Путина "искать другие территории".

Такое мнение высказал украинский президент Владимир Зеленский. В интервью The Guardian он предупредил европейцев об угрозе, которая исходит от России.

Москва уже применяет гибридные атаки против государств ЕС и НАТО

Зеленский отметил, что агрессор своей "гибридной войной против Европы" проверяет на прочность красные линии Североатлантического альянса.

РФ вполне может открыть второй фронт против другой европейской страны, считает президент.

"Я верю в это. Он может это сделать. Нам следует забыть о распространенном европейском скептицизме, будто бы Путин хочет сначала оккупировать Украину, а затем может пойти куда-то еще. Он может делать и то, и другое одновременно", – предупредил Зеленский.

Он указал на увеличение количества гибридных ударов по всей Европе – включая вторжение дронов в Польшу и последующее появление беспилотников над аэропортами Копенгагена, Мюнхена, Брюсселя и других крупных городов.

Вероятно, это связано с тем фактом, что России не удается достичь настоящего успеха в войне против Украины.

"Путин находится в тупиковой ситуации с точки зрения реального успеха. Для него это скорее патовая ситуация. Именно поэтому эти неудачи могут заставить его искать другие территории", – считает Зеленский, добавив, что "нам очень трудно, но мы дома и защищаемся".

Он подчеркнул, что такой агрессивной стране, как Российская Федерация, нужен сильный внешний противник для объединения ее различных этнических групп и регионов. И врагами россияне считают США и Запад.

"Дружба с Россией – не выход для Америки. С точки зрения ценностей Украина гораздо ближе к США, чем к России", – указал президент.

