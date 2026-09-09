"Путин тянет время": Портников объяснил, что стоит за активизацией переговоров по войне в Украине

Активизация переговоров о прекращении российско-украинской войны может быть связана не столько с реальным стремлением Кремля к миру, сколько с привычной тактикой Владимира Путина. Украинский журналист и аналитик Виталий Портников считает, что Москва может использовать переговорный процесс для затягивания времени и достижения других политических целей.

Видео дня

В частности, речь идет о стремлении российского президента сохранить возможность встречи с Дональдом Трампом и продемонстрировать собственную значимость на международной арене. Об этом Портников написал в своей колонке.

Сентябрь изменил ситуацию с переговорами

По словам Портников, еще несколько месяцев назад возможность возобновления переговорного процесса между Россией и Украиной при участии американских посредников казалась маловероятной.

При этом и Москва, и Киев не исключали новых визитов представителей США Стива Виткоффа и Джареда Кушнера. Однако российская сторона до недавнего времени не спешила возвращаться к переговорам.

Портников напоминает, что именно Россия вышла из процесса консультаций. В Москве настаивали, что переговоры могут возобновиться только после того, как Украина выведет войска из той части Донецкой и Луганской областей, которая остается под контролем украинских властей.

"Но наступил сентябрь – и посредники отправились в Москву и Киев", – отметил аналитик.

При этом украинские войска остаются на Донбассе, а Россия продолжает наносить удары по Киеву и другим украинским городам.

Зачем переговоры Зеленскому и Трампу

Портников считает понятными причины, по которым к возобновлению переговоров стремятся президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп.

"Мы понимаем, зачем Зеленскому возобновление переговоров: как глава государства, подвергшегося агрессии и разрушениям, он просто обязан искать пути к справедливому миру", – пишет журналист.

По его словам, это также соответствует ожиданиям украинского общества, уставшего от затянувшейся войны, и интересам международных партнеров Украины.

Что касается Трампа, то его заинтересованность Портников связывает с желанием добиться успеха в собственных миротворческих усилиях и перспективой возобновления экономического сотрудничества с Россией.

Почему Путину могут понадобиться переговоры

В то же время мотивы российского президента, по мнению Портникова, остаются менее очевидными.

"И мы не очень понимаем, зачем Путину возобновление переговоров", – отметил аналитик.

Он предполагает, что Путин может быть обеспокоен состоянием российской экономики и стремиться прекратить украинские удары по территории России. Однако, как отмечает Портников, для этого необходимы договоренности о прекращении войны.

При этом переговоры Виткоффа и Кушнера в Москве не продемонстрировали реальных изменений в позиции Кремля.

"Поэтому готовность Путина к переговорам пока можно объяснить его привычной тактикой затягивания времени", – считает Портников.

Путин может преследовать другие цели

По оценке журналиста, на этот раз Путин может тянуть время не только ради Трампа, но и ради лидеров стран Глобального Юга, которые являются важными экономическими партнерами России.

В частности, речь идет о председателе КНР Си Цзиньпине и премьер-министре Индии Нарендре Моди. Портников отмечает, что Путин встречался с ними во время саммита Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке, после чего тональность его заявлений заметно изменилась.

Еще одним возможным мотивом аналитик называет желание Путина встретиться с Трампом во время саммита АТЭС в ноябре в китайском Шэньчжэне.

Портников отмечает, что нежелание российского президента демонстрировать готовность к поиску путей завершения войны может помешать такой встрече.

Кремль может стремиться к трехстороннему саммиту

В то же время после переговоров Виткоффа и Кушнера советник президента России Юрий Ушаков озвучил еще более амбициозную идею – проведение трехстороннего саммита Трампа, Путина и Си Цзиньпина на полях встречи в Шэньчжэне.

По мнению Портникова, для российского президента такая встреча стала бы значительным политическим достижением.

"Для Путина такая встреча станет огромным достижением, поскольку она закрепит его статус одного из лидеров современного мира, находящегося на одном уровне с президентом США и председателем КНР", – пояснил журналист.

Он также обратил внимание на то, что Трамп, как известно, склонен к подобному формату.

Переговоры могут быть частью плана Кремля

Портников предполагает, что возобновление переговоров о завершении российско-украинской войны может быть лишь частью кремлевского плана по организации будущей трехсторонней встречи.

"И вполне вероятно, что возобновление переговоров о завершении российско-украинской войны стало частью кремлевских планов по организации трехсторонней встречи – и не более того", – отметил он.

По его оценке, визиты американских посредников в Москву могут не иметь прямой связи с реальным завершением войны и переходом России к более конструктивной и реалистичной позиции.

Напомним, в Кремле вновь заявили о якобы горячем желании России закончить войну против Украины. Пресс-секретарь диктатора РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва якобы стремится к мирному урегулированию и надеется на возобновление переговоров в формате Украина – Россия – США.

Как сообщал OBOZ.UA, специальные посланники президента США Стив Виткофф и Джаред Кушнер 6 сентября впервые посетили Украину. Они провели встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также с советниками по вопросам безопасности из Франции, Великобритании и Германии.

Виткофф заявил о "существенном прогрессе" после поездок американской делегации в Москву и Киев. По его словам, одним из результатов переговоров стало продвижение в вопросе организации следующего раунда трехсторонних переговоров между Украиной, Россией и США.

По словам Виткоффа, США стремятся к дипломатическому завершению войны в Украине и ожидают скорого объявления о начале трехсторонних переговоров. Американская делегация привезла в украинскую столицу важные идеи, которые ранее обсудила во время визита в Москву.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!