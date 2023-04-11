"Панахида з танцями" - рядок із пісні радянського/антирадянського барда Олександра Галича, бобину з піснями якого у мене вилучили в січні 1972 під час обшуку.

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Мабуть, важко краще означити ідею Путіна провести в лютому-березні 2024 року в Росії Всесвітній фестиваль молоді. А проте ідея матеріалізувалася в президентському указі, вже й оргкомітет сформовано. Голова - заступник керівника президентської адміністрації Кириєнко, до складу оргкомітету увійшли, зокрема, віце-прем'єри Голікова та Чернишенко, керівниця федерального агентства у справах молоді Разуваєва та інші одіозні персонажі з навколокремлівської зграї.

Всесвітні фестивалі молоді - традиційні (з 1947 року) масштабні акції молодіжних організацій лівого спрямування. Досі їх було проведено 19, отже анонсований Путіним стане (якщо відбудеться) ювілейним, двадцятим. До речі, попередній, дев'ятнадцятий, 2017 року також відбувався в РФ (Москва, Сочі) і зібрав понад 12 тисяч російських і стільки ж зарубіжних учасників.

А вперше Москва приймала фестиваль 1957 року. Майбутній нобелівський лауреат, а тоді молодий колумбійський журналіст Габріель Гарсія Маркес залишив про свою поїздку на московський фестиваль країнами соціалістичного табору цікаву книжку. Розділ про СРСР у ній мав назву "22 402 200 квадратних кілометрів без жодної реклами кока-коли". Судячи з того, що після збройної агресії проти України компанія припинила діяльність у РФ, якийсь інший журналіст зможе (якщо фестиваль відбудеться) запозичити заголовок класика.

І все ж навіщо Путіну фестиваль? Справді панахида з танцями? Бенкет під час чуми?

Бажання додати оптимізму та впевненості в завтрашньому дні росіянам? Не без цього.

Бажання зробити козячу морду колективному Заходу? І це також.

Оглядини та інструктаж зарубіжних проросійських сил, після яких (якщо фестиваль відбудеться) можна очікувати нових спалахів насильства у різних країнах? Звичайно.

Рекрутування зарубіжних учасників до збройних формувань? Не виключено.

А ще варто звернути увагу на те, що строки проведення фестивалю (лютий-березень) підозріло збігаються в часі з проведенням у Росії президентських виборів, які (якщо відбудуться) мають бути призначені на 17 березня 2024 року. І це в путінському пасьянсі видається найцікавішим. Адже на час фестивалю в країні можна запровадити спеціальні заходи безпеки і таким чином унеможливити будь-які акції протесту.

Старий гебіст щось надумав.