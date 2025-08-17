Путин превратил визит Зеленского в Белый дом в минное поле – The Sun

После саммита на Аляске президент США Дональд Трамп перешел от требований немедленного прекращения огня к призывам о полном мирном соглашении. Именно такой вариант устраивает российского диктатора Владимира Путина, который хочет подтолкнуть украинского президента Владимира Зеленского к капитуляции.

Путин осознает, что под миром подразумевается соглашение Украины на его ключевые требования. Об этом говорится в материале The Sun.

Кремль хочет капитуляции Украины

После саммита Россия – США на Аляске россияне не отказались от своих максималистских требований. В их понимании мирное соглашение означает потерю Украиной части территории, а также надежды на интеграцию в западные институты, такие как НАТО или ЕС.

Кроме того, РФ требует разоружения Украины и сокращения ее армии, чтобы страна не имела возможности повторить ожесточенное сопротивление, которое она оказывает с февраля 2022 года на случай, если Россия решит повторно вторгнуться.

Ускоренное мирное соглашение означает, что Украине придется согласиться со сложными вопросами, например, кто какую территорию получит и каким государством она будет внутри. Путин хочет сохранить за собой полуостров Крым и четыре южных региона, которые оккупирует его армия.

Путин готов на поверхностные уступки

В рамках так называемого соглашения российский диктатор готов вывести свою армию из некоторых районов, вероятно, в Сумской и Харьковской областях. Хотя это звучит как обмен, на самом деле Путин готов отказаться от своих притязаний на территории, которые он не контролирует полностью. Путин также хочет отменить многие изменения, которые украинцы поддерживали последние десять лет.

Выдвижение таких условий делает визит Зеленского в Вашингтон настоящим минным полем для него. Западные аналитики отмечают, что украинскому президенту нужно избежать подобной ловушки в Овальном кабинете, с которой он столкнулся в феврале, когда у него была словесная перепалка с американским руководством.

При этом на Западе считают, что ради "справедливости" Трамп, скорее всего, предложит Украине "пряник", чтобы облегчить ей любые уступки России.

Что предшествовало

После саммита на Аляске президент Трамп позвонил Зеленскому. К разговору присоединились лидеры стран-членов НАТО. Во время разговора, как отмечали неназванные источники, Трамп признался, что Путин отказался от прекращения огня, заявив, что хочет сразу обсуждать "всеобъемлющее мирное соглашение".

После этого европейские лидеры сделали совместное заявление по итогам саммита на Аляске, в котором засвидетельствовали готовность продолжать поддержку Украины, усиливать давление на Москву и очертили принципиальные для Киева и европейских столиц параметры будущего потенциального мирного соглашения.

Напомним, немецкие СМИ раскритиковали Трампа после саммита на Аляске. Самые авторитетные издания Германии увидели во встрече президента США с Путиным поражение первого и триумф последнего – и все это на фоне полной безрезультативности переговоров.

