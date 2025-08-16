'Глубокое разочарование': немецкие СМИ раскритиковали Трампа после саммита на Аляске

Встреча президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным завершилась ничем. Американский президент не смог добиться от своего визави ни единой уступки.

Теперь же Трамп пытается "делать хорошую мину" при отсутствии результатов. Об этом пишут ключевые немецкие СМИ, чьи реакции собрал "Укринформ".

Как немецкие СМИ отреагировали на саммит на Аляске

С широко распиаренной встречи в Анкоридже Трамп вышел "с пустыми руками": от Путина он не смог добиться абсолютно ничего.

И теперь глава Белого дома не придумал ничего лучше, чем действовать по принципу: не можешь достичь желаемого – делай вид, что желал достигнутого, считает Welt.

Издание подчеркнуло, что после встречи с Путиным Трамп "даже не упоминает о своей главной цели – прекращении огня – и не допускает никаких вопросов от прессы. Российский лидер, наоборот, умудряется унизить хозяина встречи".

Корреспондент Welt акцентировал внимание на том, что Путин провел на американской земле считанные минуты, когда Трамп сделал ему "особый приветственный подарок" в виде пролета бомбардировщика B-2 в окружении четырех истребителей над военной базой. Это, пишет издание, могло бы стать мощным символом-напоминанием для Кремля, что еще несколько недель назад такие бомбардировщики атаковали ядерные объекты союзника РФ Ирана – и при необходимости могут повторить это и с самой Россией. Однако Трамп взамен решил даже не упоминать о прекращении огня, которое сам ранее называл необходимым условием на пути к миру.

В Bild встречу Трампа с Путиным охарактеризовали меткой фразой: "Три часа переговоров – и в итоге двенадцать минут пустых слов!"

Уже с первых минут пресс-конференции Трампа и Путина, на которой российский диктатор почему-то говорил к хозяину саммита, стало понятно: Кремль не собирается заканчивать войну. С этой позицией, которую Путин и не собирался менять, он и летел в Анкоридж: издание отметило, что свою речь российский диктатор заготовил заранее – он читал ее по бумажке. Трамп обошелся без "шпаргалок". Однако оба выступления не содержали никаких деталей относительно переговоров и никакой информации о каких бы то ни было договоренностях.

Bild констатировал, что Путин заявил, что Европа должна "не торпедировать" якобы достигнутый прогресс, а "Трамп повторил эту мысль, слегка болезненно улыбнувшись".

"Что поразило на этом этапе, так это то, что Трамп не объявил желаемого прекращения огня, выбрав другие формулировки. "Мы не достигли своей цели там". Президент США едва мог скрыть свое разочарование", – резюмировало издание.

Еще одно авторитетное немецкое издание, Frankfurter Allgemeine Zeitung, согласилось: никаких результатов, кроме демонстрации взаимной "дружбы" между Трампом и Путиным, встреча в Анкоридже не принесла. Она оказалась настолько бесполезной и пустой, что выдать ее за победу сложно даже Трампу, который, по его словам, побеждает везде и всегда.

"Даже американскому президенту трудно выставить встречу в хорошем свете. Дональд Трамп никогда не упускает возможности донести свое послание, поэтому молчание американского президента было, пожалуй, самым ярким признаком того, что встреча с Владимиром Путиным на Аляске прошла не так, как он представлял", – отметил автор материала.

Он напомнил: отправляясь на Аляску, Трамп подчеркивал, что "не будет доволен" отказом Путина от прекращения огня. А уже через несколько часов об этом требовании президент США совсем не вспоминал, убеждая всех в "успешности" переговоров.

С рассказом о достигнутых в течение трех часов разговора "успехах" Трамп уложился в три минуты. И, вопреки традиции, вопросы на мероприятии журналистам задать возможности не дали.

Из этого, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung, можно сделать лишь один вывод: не удалось достичь никакого прогресса, о котором можно было бы сообщить. Трамп не смог договориться ни о прекращении огня, ни о дате следующей встречи, ни о конкретной дорожной карте для мира. Президент США также не упомянул об обещанных ранее вторичных санкциях против России, которые должны были бы стать ответом на нежелание Путина завершать войну.

В отличие от Трампа, Путин выжал из встречи максимум. Его рукопожатие и совместные с Трампом фото перечеркнули многолетнюю международную изоляцию российского диктатора, сформировавшуюся после его решения о полномасштабном нападении на Украину. Российские пропагандисты наперегонки рассказывают об "историческом приеме", устроенном Трампом этому военному преступнику. Да и на пресс-конференции он выступал первым, в течение 8 минут выливая на головы присутствующих свое представление об исторических событиях.

От своих предыдущих позиций Путин не отступил ни на шаг. А "длительный" перерыв в двусторонних отношениях с США, о причинах которого он не упомянул, вызывает у главы государства-агрессора "сожаление".

Spiegel в "исторической" встрече также не видит никакого позитива.

"Для украинцев: ничего. Для Европы: глубокое разочарование", – охарактеризовали то, что произошло, авторы издания.

Саммит в Анкоридже среди прочего продемонстрировал ограничения стратегии президента США, считает издание. Трамп почему-то решил, что ему достаточно оказаться в одной комнате с человеком, чтобы тот делал все, что он захочет. Этот трамповский подход снова не сработал с российским диктатором. Хотя он получил добрые слова, Путин не сдвинулся со своих позиций, говорится в материале.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что 15 августа в Анкоридже состоялась встреча Трампа с Путиным. После переговоров с российским диктатором президент США заявил, что они прошли на "10 из 10": по словам главы Белого дома, речь идет о "значительном прогрессе".

Даже Трамп был вынужден признать, что пока что соглашение не достигнуто", а сами переговоры завершились раньше, чем ожидалось.

Утром 16 августа, как только президентский самолет приземлился в Вашингтоне, Трамп позвонил Зеленскому. К разговору присоединились лидеры стран НАТО. В ходе "очень непростого" разговора, как утверждают инсайдеры, Трамп констатировал, что Путин отказался от прекращения огня и что он хочет сразу обсуждать "всеобъемлющее мирное соглашение". Во время разговора Трамп также пригласил Зеленского в Белый дом: визит состоится в понедельник, 18 августа.

