Путин предложил 'внешнее управление' Украиной под эгидой ООН: в МИДе резко ответили диктатору

Министерство иностранных дел Украины отреагировало на заявление российского диктатора Владимира Путина об установлении временной власти в Украине под эгидой ООН для проведения выборов в нашей стране. В украинском международном ведомстве предоставили встречное предложение главарю Кремля, который уже более 30 лет правит Россией, каждый раз переизбирая себя сам, уничтожив всех оппозиционеров и конкурентов.

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Предложение озвучил спикер МИД Украины Георгий Тихий. Он об этом написал в соцсети Х.

"Встречное предложение: временное управление ООН в России, начиная с Воркуты. Кажется, что местные жители получили бы большую пользу от любого управления, кроме Путина, тратящего миллиарды долларов на свою преступную войну против Украины", - написал Тихий.

Напомним, 27 марта Путин предложил обсудить введение в Украине временного управления под эгидой ООН. Это, по словам главы государства-агрессорки, якобы нужно для проведения выборов в Украине. Диктатор подчеркнул, что считает действующее руководство Украины нелегитимным. Якобы именно поэтому он не настроен на переговоры и подписание каких-либо соглашений с Киевом.

Как сообщал OBOZ.UA:

На заявление Путина о введении "внешнего управления" в Украине отреагировали в Еврокомиссии. Там заявили, что не видят смысла комментировать заявления российского диктатора, поскольку он военный преступник и находится в розыске.

В Вашингтоне также отреагировали на очередной маразм Путина. Представитель Совета национальной безопасности Белого дома подчеркнул, что правление в Украине определяется его конституцией и народом.

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