Кремлевский диктатор Владимир Путин был назван одним из главных неудачников уходящего года. Среди причин, почему он "проиграл 2024 год", – операция Сил обороны Украины в Курской области РФ.

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Об этом сообщается в регулярной сводке Brussels Playbook (Брюссельский сборник) от Politico. Журналист Николас Винокур, назвав Путина проигравшим в 2024-м, иронично спросил:

"Кто-нибудь помнит обещание президента России Владимира Путина завоевать Украину в ходе трехдневной спецоперации?

Что ж, в 2024 году все пошло не так, поскольку Украина не только сдерживала атаки России, но и захватила часть российской территории во время наступления на Курской дуге".

Также он указал на перегрев экономики РФ на фоне высокой инфляции и хронической нехватки рабочей силы; потерю для Путина плацдарма в Сирии (и пути в Африку) с крахом режима Башара Асада.

"А Москва завершила год, извиняясь (без признания вины) за сбитый азербайджанский гражданский самолет. Неидеально", – подытожил журналист Politico.

Как писал OBOZ.UA

– Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Владимир Путин потерпел провал в Украине по всем направлениям. НАТО усилено, хотя он хотел его ослабить, Украина находится на пути к ЕС и имеет сильную армию, кроме того, идет работа над подготовкой почвы для справедливого и устойчивого мира.

– Недавно главарь Кремля снова пожаловался на "противников России" и заявил, что третья мировая война становится все ближе.

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