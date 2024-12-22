'Пугать никого не надо': Путин пожаловался на противников России и ответил на вопрос о третьей мировой

Российский диктатор Владимир Путин снова пожаловался на "противников России", которые, по его словам, непрерывно "эскалируют ситуацию". Он пообещал, что РФ "будет отвечать на любые вызовы", поэтому другим странам придется искать с агрессором "компромиссы", базирующиеся на российских интересах.

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Также диктатор заявил, что третья мировая война становится все ближе. Эти заявления Путин сделал в интервью придворному кремлевскому пропагандисту Павлу Зарубину.

Разговор с пропагандистом диктатор в очередной раз использовал, чтобы завуалированно пригрозить Западу третьей мировой войной, в ее приближении якобы виноваты самиезападные государства.

"Не надо никого пугать. Опасностей много. Они возрастают. И мы видим, что делает наш противник сегодняшний. Он эскалирует ситуацию. Если так хочется, им плохо живется, пускай эскалируют дальше", – выдал Путин.

Избежать мировой войны, намекнул диктатор, Запад может лишь выполняя все "хотелки" России. Это утверждение Путин подал в "обертке" "поиска компромиссов без ущерба для интересов РФ", к которому Москва якобы готова.

"Мы всегда будем отвечать на любой вызов. Когда наконец наши сегодняшние противники и возможные партнеры это услышат, поймут, осознают, тогда придет осознание того, чтобы искать компромиссы", – заявил он.

По его словам, РФ будет строить отношения с другими странами "на основе интересов российского государства".

В плачевной ситуации, в которой оказалась РФ из-за решения Путина начать полномасштабную войну против Украины, диктатор винит не только Запад, но и своих предшественников. По его словам, "Россия в новейшей истории прошла тот период, когда прежнее поколение политиков пошло на разрушение собственной страны".

"Когда при действиях прежних политиков потенциал РФ сократился, ее начали добивать, вместо того, чтобы сделать участником цивилизованного мира", – добавил диктатор, очень удачно "позабыв" о том, что "добивать", а точнее загонять РФ в изоляцию и под санкции, западные страны начали после начала полномасштабного вторжения России в Украину. К тому моменту Путин правил этой страной более двух десятилетий, в течение которых Запад все пытался разглядеть в РФ хотя бы зачатки цивилизованности, с Россией все сотрудничали, а страна-агрессор входила в G-8.

Напомним, 19 декабря в РФ состоялась "Прямая линия" с Путиным. В ходе несколькочасового выступления диктатор убеждал, как сильно на пользу России пошла война и западные санкции, разглагольствовал о "новом мировом порядке" и успехах РФ на поле боя, а также кичился баллистической ракетой средней дальности "Орешник" и озвучил дикое "предложение" о "технологической дуэли" с Западом в столице Украины.

После этого президент Украины Владимир Зеленский назвал Путина отморозком из-за предложенной "дуэли", а на слова диктатора о том, что РФ начала полномасштабную войну, потому что россиянам стало "скучно" и захотелось "движухи" отреагировал еще более резко.