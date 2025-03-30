'Путин почувствовал запах крови': Трампу посоветовали прислушаться к собственному совету и выйти из-за стола переговоров

Президенту США Дональду Трампу следует прислушаться к своему же совету, который он дал в книге "Искусство сделки", и выйти из переговорного процесса по перемирию в Черном море. "Знайте, когда выйти из-за стола переговоров", – такое советовал политик и с этим согласится каждый, кому приходилось о чем-то договариваться.

Видео дня

В случае с соглашением о частичном прекращении огня, которое Трамп пытается заключить с Россией, это время наступило. Об этом пишет Марк Чемпион, обозреватель Bloomberg Opinion, освещающий ситуацию в Европе, России и на Ближнем Востоке.

Он отметил, что есть несколько причин, чтобы Трамп отошел от переговоров. Первая заключается в том, что это соглашение – не более чем "закуска" перед прекращением огня на поле боя, которое действительно имеет значение. В западной части Черного моря сейчас ведется очень мало боевых действий, поскольку Украина вытеснила оттуда российский флот.

Украинский экспорт зерна приблизился к довоенному уровню, а российский – даже превысил его. Поэтому прекращение огня на море снизило бы расходы на страхование для обеих сторон, но эти выгоды были бы незначительными.

Вторая причина заключается в том, что условия российского диктатора Путина могут привести к тому, что Трамп отдаст что-то за бесценок, когда дело дойдет до переговоров о прекращении войны. Это уничтожит значительную часть рычагов влияния президента США.

Ослабление санкций – это самая сильная карта, которую он может разыграть. Предоставив России доступ к SWIFT, он потеряет значительную часть козырей еще до того, как начнутся переговоры о полноценном прекращении огня.

В книге "Искусство сделки" есть один очень уместный совет, который Трамп должен взять себе на заметку, когда он рассматривает условия Путина, которые являются "ядовитой таблеткой", отметил Чемпион.

"Худшее, что вы можете сделать в сделке, это выглядеть так, будто вы отчаянно хотите ее заключить. Это заставит другого участника почувствовать запах крови, и тогда вы мертвы". Когда речь идет о перемирии в Черном море, в воде пахнет кровью", – подчеркнул обозреватель.

Как сообщал OBOZ.UA, 27 марта замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что США и РФ пока не достигли конкретных договоренностей по черноморской инициативе. В ходе переговоров в Саудовской Аравии соглашение, по его словам, обсудили только "в самых общих чертах".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что соглашение о безопасности судоходства в Черном море могло бы распространяться не только на корабли, но и на портовую инфраструктуру. В то же время без гарантий мониторинга ситуации говорить об этом рано.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!