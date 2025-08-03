Путин не готов к серьезным переговорам: Лемми сделал "трезвый" прогноз относительно войны в Украине

Россия не настроена на серьезные переговоры по завершению войны в Украине. А потому боевые действия, скорее всего, будут продолжаться и через год.

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Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми. Мнением он поделился в интервью The Guardian.

"Моя трезвая оценка заключается в том, что Путин не готов к серьезным переговорам", – отметил британский чиновник.

Детали заявления Лемми

По оценке главы МИД Британии, российский диктатор Владимир Путин пока не демонстрирует готовности к реальному диалогу: он все еще имеет максималистские и империалистические амбиции.

"Битва, которую вела Украина при поддержке Великобритании, Европы и Америки, огромная. Я подозреваю, что через год переговоры будут продолжаться", – подчеркнул Лемми.

Так же он предположил, что и сама война будет продолжаться через год, ведь страна-агрессор РФ не готова к компромиссам.

В то же время британский дипломат считает: главный вопрос в том, насколько серьезно Россия будет воспринимать переговорный процесс.

Что предшествовало

Президент США Дональд Трамп заявил, что он "разочарован" в Путине, и указал, что его предыдущий срок России для содержательного участия в переговорах о прекращении войны теперь будет выпадать на 10 дней с 29 июля – 8 августа.

Через некоторое время российский диктатор впервые публично отреагировал на установленный Трампом "дедлайн" для завершения войны, заявив, якобы он "стремится к миру".

Президент Украины Владимир Зеленский после такого цинизма со стороны Кремля указал, что Киев поддерживает усилия США по завершению начатой Россией полномасштабной войны. Поэтому в очередной раз подтверждает свою готовность провести встречу на уровне лидеров, даже с участием диктатора Путина, в любое время. Москва же должна засвидетельствовать свою готовность к миру – и перейти от технических встреч и безрезультатных заявлений к предметному разговору.

На сегодня Россия продолжает массированные атаки по городам Украины, которые приводят к разрушениям в жилых районах и пострадавшим, жертвам среди гражданских.

Как сообщал OBOZ.UA, министр иностранных дел Британии Дэвид Лемми резко отреагировал массированный российский обстрел Украины 6 июня, в результате которого погибли мирные жители. Дипломат назвал атаку очередным актом варварства со стороны Путина, который целенаправленно атакует гражданских лиц, нарушая все нормы международного гуманитарного права.

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