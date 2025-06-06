"Путин снова атакует гражданских лиц": Лемми назвал российский ракетный обстрел Украины варварским актом

В ночь на пятницу, 6 июня, российские войска осуществили массированный ракетный обстрел по территории Украины. Целью оккупантов снова стали не стратегические объекты или военная инфраструктура, а жилые дома и объекты гражданского назначения. В результате атаки погибли мирные жители, в том числе и спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, которые выполняли свою работу – спасали жизни.

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Глава министерства иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми резко отреагировал на события, назвав обстрел очередным актом варварства со стороны Путина. В сообщении в соцсети X дипломат подчеркнул, что российский режим снова целенаправленно атакует гражданских лиц, нарушая все нормы международного гуманитарного права.

"Путин снова атакует города, дома и гражданских лиц. Это не военные цели. Это – варварские акты!" – отметил британский чиновник.

Лемми также выразил солидарность с Украиной и подчеркнул, что Великобритания и в дальнейшем будет поддерживать украинцев в борьбе против агрессии Кремля. По его словам, международное сообщество не должно молчать, когда диктатура убивает мирных граждан.

Эта атака стала очередным подтверждением того, что Россия систематически нарушает нормы международного гуманитарного права, в частности Женевские конвенции, которые запрещают нападение на гражданское население.

Как сообщал OBOZ.UA, на утро стало известно о повреждениях из-за попадания и падения обломков в ряде городов, погибли и пострадали мирные жители. В частности, под атакой оказались Киев, Луцк, Тернополь и другие города, области.

В столице последствия ударов и падения обломков зафиксированы в шести районах: Соломенском, Дарницком, Голосеевском, Деснянском, Шевченковском и Днепровском. Среди травмированных - 14 работников ГСЧС, работник метрополитена, специалисты "Киевгаза", а также жители поврежденных домов (11-летняя девочка отравилась продуктами горения).

По данным местных властей, во время атаки по Луцку страна-агрессор РФ применила 15 дронов и шесть ракет. Пострадали 15 человек.

Массированный удар произошел после исторической операции "Паутина" по уничтожению российских самолетов на их аэродромах FPV-дронами СБУ кремлевский диктатор Владимир Путин угрожал Украине "ответом". В частности, 4 июня глава РФ разговаривал по телефону с президентом США Дональдом Трампом. Последний передал, что Путин заявил ему - и очень решительно, - что Москве придется ответить на украинскую атаку.

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