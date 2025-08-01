Путин цинично заявил, что выступает за "мир" в Украине, и назвал условия прекращения огня. Видео

Российский диктатор Владимир Путин впервые публично отреагировал на установленный президентом США Дональдом Трампом "дедлайн" для завершения войны в Украине. Глава Кремля цинично заявил, что стремится к "миру" в Украине.

Видео дня

Остановить же войну он якобы готов при условии выполнения Украиной озвученных Путиным в июне прошлого года ультиматумов. Заявления диктатора, сделанную днем 1 августа во время встречи с белорусским самопровозглашенным правителем Александром Лукашенко на Валааме, тиражируют российские пропагандистские СМИ.

Отвечая на вопросы российских пропагандистов, Путин не преминул ввернуть лживое утверждение о "нелегитимности" украинской власти и о полной "законности" своего бессменного правления в течение более двух десятилетий.

По его словам, "политический режим в России основан на Конституции РФ, он законен, чего не скажешь об Украине".

Но главным "гвоздем" выступления диктатора, состоявшегося в якобы неформальной обстановке, стал заочный ответ на ультиматум Трампа с требованием закончить войну. В том, что Россия продолжает атаковать, отбрасывает все предложения о завершении войны и ежедневно наносит удары по мирным украинским городам и селам, "виновной", снова оказалась Украина. Именно она, заявил Путин, срывает переговоры.

"Если Киев считает, что сейчас не время для переговоров, Москва готова подождать", – сказал диктатор.

При этом три раунда переговоров, которые состоялись в Стамбуле весной и летом этого года Путин "оценил в целом положительно". И тут же заявил, что "выступает за достижение долгосрочного мира на Украине, у которого не будет никаких временных ограничений"

А возможен такой "долгосрочный мир", по версии диктатора, лишь после того, как "будут искоренены причины кризиса на Украине и обеспечена безопасность России". Для этого, по версии Путина, Украина должна согласиться выполнить все его ультиматумы, озвученные в июне 2024 года. Они, мол, "по-прежнему остаются в силе".

Новость дополняется