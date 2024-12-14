'Путин не должен знать, что мы собираемся делать': Рютте призвал не раскрывать детали соглашения о мире в Украине

Североатлантический альянс уже сотрудничает с будущей администрацией новоизбранного президента Соединенных Штатов по вопросу поддержки Украины, в частности, по подготовке позиций нашей страны в предполагаемых переговорах со страной-агрессором. Однако подробности такого сотрудничества НАТО и США не разглашаются.

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Как пояснил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, это осознанная политика сторон. По его словам, российский диктатор Владимир Путин не должен знать деталей возможного мирного соглашения между Украиной и Россией.

"Зачем сейчас эти разговоры по телевидению? Делаем это немного за закрытой дверью, потому что иначе, когда он сядет за стол переговоров, он уже будет знать, что мы собираемся делать. Поэтому я немного сомневаюсь, стоит ли комментировать этот вопрос", – сказал Рютте.

В то же время глава НАТО уверяет, что поддержка Украины со стороны европейских стран и членов Альянса "остается нерушимой".

"Поддержка Украины нерушима. Со стороны моей страны – Нидерландов. Но также посмотрите, что немцы уже дали Украине – 28 миллиардов. Также англичане, французы и вся Европа – датчане, скандинавы. Я должен вспомнить каждую страну, Испанию, каждого союзника в НАТО. Мы все с вами. Мы хотим, чтобы вы были в сильной позиции, когда дойдете до переговоров на ваших условиях", – объяснил Рютте.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее комментируя обсуждение потенциального мирного соглашения между Киевом и Москвой на Западе, Рюте отдельно отмечал, что все эти разговоры должны происходить именно без участия российского диктатора, который "стремится стереть Украину с карты мира". По его словам, западные партнеры сейчас очень открыто обсуждают то, как бы должно выглядеть указанное мирное соглашение.

В Берлине прошла важная встреча глав внешнеполитических ведомств Великобритании, Испании, Италии, Германии, Польши, Франции и Украины, а также представительницы ЕС по иностранным делам. Итогом этого события стало подписание странами-членами НАТО Берлинской декларации, подтверждающей решительную поддержку Украины в ее борьбе против российской агрессии.

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