Шесть стран Европы подписали Берлинскую декларацию по Украине: что она предусматривает

12 декабря в Берлине прошла важная встреча глав внешнеполитических ведомств Великобритании, Испании, Италии, Германии, Польши, Франции и Украины, а также представительницы ЕС по иностранным делам. Итогом этого события стало подписание Берлинской декларации, подтверждающей решительную поддержку Украины в ее борьбе против российской агрессии.

Видео дня

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел. Декларация определяет главную цель — победу Украины.

В документе отмечается, что любые мирные переговоры должны проходить при участии Украины и при поддержке ее европейских партнеров. Также подписанты подтвердили готовность содействовать восстановлению мира в соответствии с международным правом, в частности, с сохранением суверенитета и территориальной целостности Украины.

Отдельно подчеркнута важность необратимого курса Украины к членству в ЕС и НАТО, рассматриваемого как необходимый шаг для обеспечения стабильности и безопасности в Европе. Подписанты также подтвердили готовность расширить военную, экономическую и финансовую поддержку, включая реализацию решения Группы Семи о предоставлении Украине кредита на 50 миллиардов долларов для покрытия неотложных нужд.

Министры также подтверждают, что устойчивая безопасность Европы неразрывно связана с восстановлением всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира для Украины на основе международного права, включая Устав ООН, с уважением к суверенитету и территориальной целостности Украины. Важно, что документ выражает дальнейшую поддержку Формули мира как надежного пути к такому миру.

Берлинская декларация однозначно подчеркивает поддержку Украины на ее необратимом пути к полной интеграции в евроатлантическое пространство, включая членство в НАТО, а также в процессе обретения членства в Европейском Союзе.

Участники встречи подтвердили готовность существенно увеличить военную, экономическую и финансовую помощь Украине. В частности, речь идет о мобилизации дополнительных европейских ресурсов для поддержки украинского государства, а также об оперативной реализации решения Группы Семи о предоставлении Украине кредита в размере 50 миллиардов долларов США. Эти средства будут направлены на покрытие наиболее насущных потребностей страны, в том числе военных.

Декларация также отмечает нерушимое право Украины на самооборону, что является ключевым в противодействии российской агрессии. Она решительно осуждает дальнейшую эскалацию конфликта со стороны России, в частности, прицельные удары по украинским городам, разрушение критической гражданской инфраструктуры, а также развертывание военных сил из КНДР и использование баллистических ракет средней дальности против Украины.

Отдельно Берлинская декларация акцентирует необходимость ограничения наращивания российского военного потенциала. Документ предусматривает усиление санкционного давления на Кремль, в частности, из-за влияния на источники его доходов, таких как энергетический сектор. Участники также подтвердили готовность предоставлять Украине надежные гарантии безопасности, включающие долгосрочную военную и финансовую поддержку.

Министры выразили готовность поддерживать единство с европейскими и трансатлантическими партнерами во всех обсуждениях и практических мерах, связанных с обеспечением европейской безопасности. Они подчеркнули, что новая архитектура безопасности должна основываться на фундаментальных принципах, закрепленных в Уставе ООН и документах ОБСЕ, гарантирующих мир, суверенитет и территориальную целостность государств.

Отдельно подтверждено намерение продолжать всестороннюю поддержку процесса восстановления и восстановления Украины. Министры отметили, что в 2025 году будет проведена Международная конференция, посвященная восстановлению Украины, которая состоится в Италии.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее президент Зеленский назвал сценарий завершения войны в 2025 году. По его словам, Украине нужно сделать все, чтобы война закончилась уже в 2025 году дипломатическим путем.

Однако Зеленский подчеркнул, что переговоры с Россией возможны только при условии, что у Украины будет крепкие позиции и поддержка международных партнеров. В то же время США могут выступать посредником, но только при сохранении их твердой поддержки Украины.

Отдельно Зеленский отметил, что окружение новоизбранного президента США распространяет разные заявления о так называемых мирных планах, стремясь привлечь внимание общества и медиа. Однако все подобные вопросы будут рассматриваться только при участии самого Трампа.