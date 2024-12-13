"Путин хочет стереть Украину с карты мира": Рютте предостерег от плохого мирного соглашения

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте прокомментировал обсуждение потенциального мирного соглашения между Киевом и Москвой на Западе. Он отметил, что все эти разговоры проходят без участия российского диктатора Владимира Путина, который стремится "стереть Украину с карты мира".

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Об этом генсек сказал в четверг во время публичной дискуссии в Брюсселе, передает агентство AP. По его словам, западные партнеры сейчас очень открыто обсуждают то, как бы должно выглядеть упомянутое мирное соглашение.

"Мы делаем это публично и открыто, и это наша сильная сторона. Но здесь тоже маленькая проблема. Я вижу все это в прессе: гарантии, членство (Украины) в НАТО – за и против, соглашаться или нет Украине на "сдачу земель"... Если бы я сейчас сидел в Кремле, и меня бы звали Владимир Владимирович Путин, я бы сказал: "Все идет для меня очень положительно, а я даже не за столом переговоров!", – высказался Рютте.

Генсек НАТО призвал коллег к большему воздержанию в обсуждениях и попросил сделать так, чтобы Украина участвовала в потенциальных переговорах с агрессором именно с позиции силы.

В этом контексте он вспомнил, как в начале полномасштабного вторжения украинские власти отказались покидать страну, призвав союзников предоставить оружие. По его словам, сейчас та же ситуация – Вооруженным силам Украины снова нужно больше амуниции, ПВО и так далее.

"Очень важно, чтобы любое соглашение (между Украиной и Россией) было хорошим… Но опять же, чтобы начать обсуждать это, мы ведем своеобразные дебаты между собой, в рамках Альянса, с нашими европейскими партнерами, не имея Путина за столом переговоров, потому что это рискованно", – подчеркнул Марк Рютте.

Во время этой же дискуссии в Брюсселе генеральный секретарь НАТО заявил, что "опасность движется в нашем направлении" и призвал страны-члены тратить больше, чтобы предотвратить войну на своей территории.

Как сообщал OBOZ.UA, 12 декабря в Берлине прошла важная встреча глав внешнеполитических ведомств Великобритании, Испании, Италии, Германии, Польши, Франции и Украины, а также представительницы ЕС по иностранным делам. Итогом этого события стало подписание странами-членами НАТО Берлинской декларации, подтверждающей решительную поддержку Украины в ее борьбе против российской агрессии.

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