'Путин начал войну, он должен заплатить': эмоциональный фоторепортаж встречи Зеленского с Трампом

В пятницу, 28 февраля, в Овальном кабинете Белого дома состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского с американским лидером Дональдом Трампом, к которым присоединился вице-президент США Джей Ди Вэнс. Они общались в присутствии дипломатов и корреспондентов мировых СМИ.

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Разговор лидеров Украины и США частично происходил на повышенных тонах. OBOZ.UA собрал фото с переговорам, которые передают атмосферу этой эмоциональной встречи.

Так, во время переговоров Зеленский подчеркнул, что это российский диктатор Путин начал войну, он должен заплатить за нее.

"Россия нарушит прекращение огня, как только мы его примем. Путин 25 раз нарушил перемирие с Украиной", – заявил глава государства.

Переговоры политиков запомнились спором Владимира Зеленского и Джея Ди Вэнса, в который в конце концов вмешался Дональд Трамп.

Началась их стычка с предложения Вэнса "дать шанс дипломатии Трампа урегулировать" войну. Украинский лидер ответил, что дипломатия из РФ началась еще в 2014 году – и не сработала. Когда американский президент отметил, что его "тогда еще не было", украинский лидер попытался объяснить, как это происходило.

Также президент Владимир Зеленский высказался о гарантиях безопасности для Украины. Он подчеркнул, что наша страна не согласится на прекращение огня без гарантий. Кроме того, глава государства четко очертил, кто должен присутствовать на переговорах по завершению войны. Это война России против Украины, а не война между США и Россией, подчеркнул Зеленский.

После этого Владимир Зеленский досрочно покинул Белый дом. Подписание соглашения о полезных ископаемых не состоялось.

Как сообщал OBOZ.UA, лидеры стран мира, а также американские политики отреагировали на события в Белом доме 28 февраля, где прошла напряженная встреча украинского и американского президентов. Они выражали поддержку Владимиру Зеленскому и украинцам.

Президент Украины после переговоров с Трампом дал интервью Fox News. Глава государства прокомментировал события 28 февраля в Белом доме, судьбу соглашения о полезных ископаемых и гарантии безопасности.

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