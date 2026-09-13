В Украине раскрыта масштабная афера с поддельными лекарствами: дельцы наживались на украинцах, приобретая роскошные автомобили и недвижимость. Фото

В Киевской области Служба безопасности Украины и прокуратура раскрыли подпольное производство поддельных препаратов для похудения и контроля уровня сахара, которые сбывали по всей Украине. В рамках расследования правоохранители провели более 250 обысков и задержали 27 человек, а экспертиза подтвердила, что препарат является поддельным.

Видео дня

Об этом сообщила СБУ в Telegram. По данным спецслужбы, в состав преступной организации входило более 70 человек, а ее деятельность принесла злоумышленникам миллионы долларов США.

Как установило расследование, фигуранты наладили канал контрабанды в Украину активного фармацевтического ингредиента, который используется во всемирно известном препарате для похудения.

Полученное сырье сомнительного качества использовали для изготовления поддельных медицинских средств для похудения и контроля уровня сахара. Производство и хранение организовали в антисанитарных условиях в специально оборудованной подпольной лаборатории в Киевской области.

После изготовления препараты передавали сообщникам для дальнейшего сбыта по всей Украине.

Для продвижения нелегальной продукции фигуранты создали специальные онлайн-платформы, а также наладили контакты с медицинскими центрами и косметологическими салонами. Через эти каналы они вводили людей в заблуждение, в частности предоставляя поддельные сертификаты качества на препараты.

В ходе более 250 обысков правоохранители обнаружили доказательства незаконной деятельности и задержали 27 участников схемы.

Инициированные СБУ экспертизы подтвердили, что препарат является фальсифицированным.

Всем задержанным было предъявлено подозрение по ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 321-1 Уголовного кодекса Украины – за фальсификацию лекарственных средств или оборот фальсифицированных лекарственных средств, совершенные организованной группой.

Расследование продолжается. Правоохранители устанавливают все обстоятельства преступления, а также других лиц, которые могут быть причастны к незаконной деятельности.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что 12 сентября в Украине начались масштабные санкционированные обыски по делу о незаконном изготовлении и сбыте фальсифицированного препарата для похудения "Biopatid". По данным следствия, препарат изготавливали и продавали в составе организованной группы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!