Украинцы массово переносят свои мобильные номера на одного и того же оператора: на какой чаще всего переходят
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В августе 2026 года украинцы провели 31 941 перенос мобильных номеров с одного оператора на другой (функция MNP) – преимущественно на lifecell. Уходили же чаще всего к другим операторам абоненты Vodafone.
Об этом свидетельствуют данные Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и услуг почтовой связи (НКЭК). Там отметили, что в прошлом месяце Vodafone покинули 11 675 абонентов.
От "Киевстара" ушли 11 505 абонентаов. От lifecell – 8 637. А кроме того:
- "ТриМоб" покинули 63 абонента.
- "Интертелеком" – 61.
Чаще всего, по данным комиссии, украинцы переносили свои мобильные номера на lifecell. Это произошло в 14 571 случае.
На "Киевстар" в в августе перенесли 9 429 номеров. А кроме того:
- на Vodafone – 7 912;
- на "Интертелеком" – 22;
- на "ТриМоб" – 7.
Таким образом, констатируется, несмотря на существенное количество уходов, lifecell все равно сумел с помощью функции MNP нарастить количество абонентов. Оно у него выросло на 5 934 новых подключений.
Украинцам отключают мобильные номера
В то же время, срок действия номера для абонентов мобильного оператора "Киевстара" составляет 365 дней. После этого он будет отключен – однако только при условии, что по нему не проходят оплаты покупок пакетов услуг. Как рассказали в самом операторе, в целом, период действия номера делится на 2 этапа. Так:
- Первый этап будет действовать в течение 274 дней.
Отсчет стартует с момента последнего пополнения счета или оплаты тарифа. В это время, объясняется, номер будет находиться в активном состоянии. Абонентам будут доступны все услуги.
- Второй этап – приостановленное на 91 день.
В это время абонент будет получать SMS, в которых ему будут напоминать о пополнении счета во избежание деактивации номера. В противном случае его действие будет приостановлено. Т.е., его владелец сможет совершать звонки только на сервисные номера.
В то же время, отмечается, узнать точный срок действия конкретного номера абоненты оператора могут самостоятельно. Сделать это они могут в один из 2-х способов:
- в приложении Мой Киевстар (раздел Профиль_Мои номера);
- по запросу: *114#.
Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем, на украинском рынке мобильной связи готовится запуск нового игрока – U Mobile, который будет работать по модели виртуального оператора (MVNO). Проект станет подразделением "Укртелекома".
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