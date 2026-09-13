Мобилизация мужчин старше 50 лет: кого могут призвать в Украине

В Украине продолжается всеобщая мобилизация. Повестки могут получить военнообязанные граждане в возрасте от 25 до 60 лет, признанные годными к военной службе и не имеющие оформленной отсрочки или бронирования.

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Мужчины в возрасте от 50 до 60 лет подлежат призыву на общих основаниях, особых условий для этой возрастной категории законодательством не предусмотрено. Подробнее об этом рассказали "Факты".

Кто подлежит призыву во время всеобщей мобилизации

При отсутствии отсрочки, бронирования или статуса негодящего к военной службе повестку может получить любой военнообязанный гражданин Украины в возрасте от 25 до 60 лет.

Особых условий для мужчин в возрасте 50+ законодательство не предусматривает.

На основе определенных Генеральным штабом Вооруженных сил Украины мобилизационных потребностей территориальные центры комплектования и социальной поддержки получают внутренние задания, в которых могут быть указаны необходимое количество военнослужащих, требуемые военно-учетные специальности, возрастные ориентиры и другие параметры комплектования.

Эти документы содержат служебную информацию и не подлежат обнародованию. Поэтому неизвестно, по каким именно критериям будут отбирать мужчин в возрасте от 50 лет, которые получат повестки в первую очередь.

Что касается предельного мобилизационного возраста, для рядового, сержантского, старшинского, младшего и старшего офицерского состава он составляет 60 лет.

Это означает, что пригодного к службе мужчину, не имеющего законных оснований для отсрочки, могут призвать и в 59 лет. После достижения 60-летнего возраста призыв по мобилизации на общих основаниях уже не осуществляется.

В то же время для военнослужащих высшего офицерского состава предельный возраст пребывания на военной службе составляет 65 лет. Поэтому вопросы мобилизации и прохождения службы для офицеров запаса имеют свои особенности.

Что важно знать мужчинам старше 50 лет

Прежде всего военнообязанным, которым уже исполнилось 50 лет, стоит проверить актуальность военно-учетных данных и документов, а также выяснить наличие законных оснований для получения отсрочки или бронирования.

Важное значение имеет и заключение военно-врачебной комиссии. Ведь годность к военной службе наряду с отсутствием законных оснований для отсрочки являются ключевыми условиями, при которых военнообязанный может подлежать призыву.

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