Кремль прекрасно понимает, что пока Трамп ненавидит Европу, как и Путин. Пока у Кремля есть в запасе Орбан, Фице, Ле Пен, Навроцкий у него есть шансы попытаться разрушить ЕС и НАТО, используя "стратегию умиротворения", заставить Европу пойти на компромисс и уменьшить помощь Украине.

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Завтра будет поздно - Европа и НАТО станут сильнее и "придавят" промосковские политические силы в ЕС. Самое вероятное, на что может решиться "партия войны" в Кремле – это провокационная попытка прорыва российских войск из Белоруси в Калининградскую область и выйти к берегам Балтики. Поэтому, кроме войны в Украине, использование путинской Россией Белоруси – это удобный способ избавиться от хитрого Лукашенко, который ищет защиты в Пекине, а не Москве и заодно, проверить готовность НАТО к расширению конфликта от Калининграда, Минска, Киева до Одессы.