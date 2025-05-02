Путин изменил свои цели и готов к мирному соглашению: разведка США спрогнозировала тактику диктатора РФ
Согласно новым разведывательным данным США и Запада, российский диктатор Владимир Путин, вероятно, перенес свое внимание с войны в Украине на более краткосрочные цели. Это в первую очередь цели укрепления своей власти на уже оккупированной территории.
Об этом сообщает CNN, ссылаясь на "знающие вопрос источники". Таким образом, сейчас Путин более готов рассмотреть потенциальное мирное соглашение, чем в прошлом, отмечают они. Однако те же источники утверждают, что это ненадолго.
Даже если Россия согласится на вариант соглашения, находящегося на столе, – а он "чрезвычайно щедрый", определяет американский вещатель, – все равно в долгосрочной перспективе страна-агрессор "попробует возобновить войну и захватить большую часть Украины".
"Все это действительно зависит от того, что США готовы предложить, чтобы Путин не только мог просто заявить внутри страны о победе, а чтобы смог почувствовать, что достиг чего-то, что стоит значительной паузы, а затем, позже, возобновить войну", – цитирует вещатель свой источник.
Москва готова "подыгрывать" США и ограничить свои непосредственные цели, чтобы улучшить отношения с Вашингтоном, в свою очередь отметил не названный высокопоставленный европейский чиновник. Он также утверждает, что руководство страны-агрессора "явно не отказалось от своих максималистских военных целей".
То есть, нынешний план Путина состоит в том, что "лучшие отношения с США отвлекут их внимание" от РФ, предоставив агрессорам "тактическую паузу" – с тем, что Россия "совместит военные, экономические, информационные и политические инструменты для достижения полных целей Путина в Украине и за ее пределами".
По крайней мере именно так утверждает разведка США и Запада.
"Мышление Путина изменилось, поскольку он считает, что имеет сочувствующего президента США, который не знает, что делает, и больше заинтересован в краткосрочных победах. Путин, думает, что урегулирование может быть, но оно просто не будет выполнено", – отдельно цитирует вещатель слова члена комитета по разведке Палаты представителей, конгрессмена Джейсона Кроу.
Как сообщал OBOZ.UA, в Белом доме заявили, что Трамп "оптимистично, но реалистично" оценивает перспективы мира в Украине. Однако ситуация остается "чрезвычайно сложной и досадной".
Такие далеко не единичные заявления Белого дома в последнее время раздаются на фоне сообщений, что Трамп взбешен поведением Путина.
По словам президента США, на ситуацию в Украине можно повлиять не только с помощью большого количества вооружения, но и другими методами из-за усиления санкций или банковскими механизмами в России.
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