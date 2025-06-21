Путин хочет видеть Зеленского на коленях: Курносова объяснила заявления диктатора о 'поставить точку' в войне

Российский диктатор Владимир Путин продолжает бомбить украинские города и при этом утверждает, что якобы готов к дипломатии. Также главарь Кремля не исключил, что встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским возможна.

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В то же время военный преступник отметил, что такая встреча нужна на завершающем этапе войны, чтобы "поставить точку", что свидетельствует о желании принудить Украину к капитуляции. Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA рассказала российская оппозиционерка Ольга Курносова.

По ее словам, слова Путина подразумевают капитуляцию Украины. В частности, Кремль неоднократно выдвигал абсурдные условия, которые сравнимы с поражением в войне.

"Мы видим, что все предложения, которые звучат от России, иначе как капитуляцией Украины назвать нельзя. Все эти требования о сокращении армии и т.п. звучат именно так. Ровно капитуляции Путин и добивается", – сказала Курносова.

Также она объяснила, почему Путин не против встречи с Зеленским. По ее словам, российский диктатор действительно готов встретиться с украинским президентом. Однако в его воображении РФ должна подойти к такой встрече в качестве победителя.

"Да, он хочет встречаться с Зеленским как победитель – как тот, кто поставил Зеленского на колени. Другого формата он не видит", – объяснила Курносова.

Напомним, диктатор Владимир Путин выдал новую порцию псевдоисторических заявлений относительно Украины на полях так называемого международного экономического форума в Санкт-Петербурге. Они направлены на оправдание российской полномасштабной агрессии против Украины и оккупации части территории соседнего суверенного государства.

Ранее сообщалось, что последние заявления российского диктатора Владимира Путина о якобы его готовности как можно быстрее завершить войну в Украине могут означать новый ультиматум со стороны Кремля. Украина еще в марте согласилась на прекращение огня, а Россия постоянно от этого отказывается.

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