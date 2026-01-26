'Путин хочет не мира, а покорения': глава 'Зеленых' призвала правительство ФРГ предоставить Украине дополнительное ПВО и ракеты Taurus

Глава оппозиционной партии "Зеленые" в Германии Франциска Брантнер призвала федеральное правительство усилить помощь Украине системами противовоздушной обороны. Заявление прозвучало на фоне роста российских атак по украинской территории и обсуждений дальнейших шагов Берлина в сфере безопасности.

В комментарии информагентству DPA в воскресенье Франциска Брантнер заявила, что президент РФ Владимир Путин "не хочет мира – он хочет покорения". По ее словам, атаки России по энергетической и тепловой инфраструктуре Украины являются сознательными действиями против гражданского населения, а не случайными ударами.

Брантнер обвинила российское руководство в военных преступлениях из-за ударов по объектам, которые обеспечивают тепло и свет в домах. Она подчеркнула, что эти атаки направлены на семьи, стариков и детей, особенно в зимний период. По ее мнению, разрушение гражданской инфраструктуры является просчитанной тактикой давления.

Призыв к действиям

Глава "Зеленых" отметила, что Украина имеет полное право требовать дополнительных средств ПВО для защиты населения. Она призвала правительство ФРГ вместе с европейскими партнерами изучить возможности расширения такой помощи. Отдельно Брантнер выступила за передачу Украине крылатых ракет Taurus дальностью более 500 километров, назвав это важным политическим сигналом поддержки.

Она также поддержала шаги по ограничению деятельности российского так называемого теневого флота танкеров. Кроме того, Брантнер призвала возобновить усилия по освобождению замороженных в банках ЕС российских активов.

Поставка ракет Taurus

В то же время она обратила внимание, что действующий канцлер ФРГ Фридрих Мерц ранее поддерживал идею поставки ракет Taurus Украине, когда находился в оппозиции. Однако после вступления в должность в мае прошлого года он воздерживается от публичных шагов в этом направлении.

На этом фоне Украина и Россия провели прямые переговоры в Объединенных Арабских Эмиратах в пятницу и субботу. Это были первые такие контакты за несколько месяцев, и обе стороны заявили об удовлетворении результатами, а следующий раунд переговоров запланировали на следующую неделю.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что не исключает возможности поставки ракет Taurus Украине, но этот вариант как был, так и "остается на столе". Политик подчеркнул, что украинским военным необходимо обучаться минимум полгода, чтобы освоить эту систему, и такая подготовка еще не начиналась.