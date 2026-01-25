Украина и РФ в ОАЭ проводили также переговоры без участия США – AXIOS

В субботу, 24 января, в Абу-Даби проходили переговоры по завершению войны в трехстороннем формате – с участием Украины, США и РФ. Однако этим дело, похоже, не ограничилось: появились сообщения о том, что состоялись и двусторонние переговоры между украинской и российской делегациями.

Видео дня

Об этом со ссылкой на неназванных американских и украинских чиновников сообщило издание Axios. Там также отметили, что в США увидели "большой прогресс" и заявили, что украинцы и россияне порой вели себя "почти как друзья".

В Абу-Даби состоялись двусторонние переговоры Украины и РФ

Как утверждает Axios, в субботу в Абу-Даби проходили переговоры не только в трехстороннем формате. Делегации Украины и РФ также якобы встречались без участия американской стороны. Об этом изданию, как указано в материале, сообщили "украинские чиновники".

"По словам украинских чиновников, переговоры начались в пятницу и продолжились в субботу, когда американские посредники провели совместные встречи с российскими и украинскими переговорщиками, а россияне и украинцы встретились непосредственно без присутствия американцев", – пишет Axios.

Американские чинованики заявили изданию, что в течение двух дней переговоров были обсуждены все вопросы – территориальные требования России на Донбассе, статус оккупированной россиянами украинской Запорожской атомной электростанции и то, "какие шаги по деэскалации конфликта будут необходимы обеим сторонам, чтобы четко дать понять, что война закончилась и не возобновится".

"Обсуждалось все. Никто ни с одной из сторон не был смущен дискуссиями. Мы не оставили ни одного вопроса вне обсуждения и не должны были никого подталкивать. Мы видели большое уважение в зале, потому что они действительно искали решение", – сказал один из американских чиновников.

Более того: во время "совместного обеда" после завершения второго дня переговоров американцы разглядели в украинских и российских переговорщиках "почти друзей".

"Был момент, когда все выглядели почти как друзья. Я почувствовал надежду", – сказал американский чиновник.

При этом именно издание Axios в публикации упоминает о фоне, на котором проходил второй день переговоров: массированную комбинированную атаку России по гражданской инфраструктуре и энергетике Украины. Однако это американцев, похоже, совсем не смущает.

"Все прошло так хорошо, как мы могли ожидать. Мы довольны тем, где мы сейчас", – сказал второй американский чиновник.

Украинская сторона – не так оптимистична. Один из украинских чиновников, начав с ритуальной фразы о достижении "значительного прогресса", заметил: до сих пор остается непонятным, действительно ли российский диктатор Владимир Путин согласится завершить начатую им войну против Украины. Так же непонятно, получили ли российские переговорщики от Кремля полномочия принимать какие-то решения и заключать соглашение.

"Пока рано делать выводы", – сказал представитель Украины.

В конце концов, судя по всему, за два дня стороны "договорились договариваться". По крайней мере американские чиновники заявили, что встреча в Абу-Даби стала "важным шагом на пути к следующему этапу переговоров" – его предварительно назначили на 1 февраля. А после него в Вашингтоне ожидают встречи на высшем уровне.

"Мы очень близки к встрече Путина и Зеленского", – сказал один из американских чиновников.

Эта встреча, считают американцы, "может состояться в Москве или Киеве". Что изменилось настолько, что Путин может не только согласиться встретиться с Зеленским, от чего он неоднократно категорически отказывался, но и приехать в столицу страны, граждан которой убивает вот уже почти 12 лет – американцы не объяснили.

"Мы считаем, что эти встречи (делегаций в Абу-Даби. – Ред.) должны состояться перед встречей лидеров . Мы не думаем, что это далеко. Если мы продолжим двигаться по текущему пути, мы дойдем до этого", – сказал американский чиновник.

Ранее OBOZ.UA писал, что Зеленский подвел итоги переговоров в Эмиратах. Он отметил, что во время встреч обсуждались возможные параметры завершения войны, а также роль американского мониторинга и контроля для обеспечения реальной безопасности.

Зеленский отметил конструктивность дискуссий и готовность Украины двигаться дальше ради мира.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!