Путин дал "сигнал" о войне в Украине: в ISW оценили, есть ли шансы на мир

Российский диктатор Владимир Путин во время встречи со спецпредставителями президента США Дональда Трампа в очередной раз дал понять, что не намерен идти на какие-либо компромиссы в ходе мирных переговоров. Он по-прежнему собирается достигать всех своих целей военными средствами.

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Во время встречи диктатор также много говорил об "устранении коренных причин" российской агрессии и убеждал американцев в том, что Россия побеждает на всех фронтах. В Институте изучения войны проанализировали, стал ли мир ближе после дипломатического визита Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву.

Путин отвергает компромиссы и выдвигает ультиматумы

Заявления, прозвучавшие из Кремля после встречи Путина с Уиткоффом и Кушнером, аналитики Института изучения войны (ISW) оценили однозначно: российский диктатор в очередной раз подтвердил нежелание России идти на какие-либо существенные компромиссы в процессе мирных переговоров о прекращении войны в Украине.

По словам помощника Путина Юрия Ушакова, на этой встрече глава РФ подтвердил свою приверженность достижению всех военных целей России военными средствами и подчеркнул необходимость устранения так называемых "коренных причин" войны.

Свои ультимативные требования к Украине, выполнение которых равносильно полной капитуляции, российский диктатор сформулировал ещё 14 июня 2024 года – и с тех пор он выдвигает их в качестве предварительного условия для "мирных переговоров".

Среди этих требований – вывод украинских войск из Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей в пределах их административных границ. Оставить украинские войска, по мнению Путина, должны и те части этих украинских регионов, которые Россия не смогла захватить.

Также Кремль требует демилитаризации и "денацификации" Украины , под последним подразумевая смену действующей украинской власти на марионеточную пророссийскую.

Кроме того, Москва хочет будущего "нейтралитета" Украины, что предусматривает, в частности, запрет на членство в НАТО.

"Заявление Ушакова после встречи Путина с Уиткоффом и Кушнером свидетельствует о том, что Кремль, как и прежде, не желает идти на какие-либо существенные компромиссы в отношении максималистских требований России", – считают аналитики.

Упорство Путина основано на "альтернативной реальности"

Нежелание российского диктатора завершить войну и идти даже на малейшие компромиссы основано на его искажённом представлении о реальной ситуации на поле боя, констатировали в ISW.

Аналитики отметили, что Путин не только верит в альтернативную реальность, которую ему рисуют российские генералы, но и настаивает на том, чтобы эти выдумки и искажения стали основой для любых мирных переговоров по войне в Украине

Тот же Ушаков 6 сентября заявил, что Путин дал Виткоффу и Кушнеру всестороннюю оценку "значительных успехов" России на линии фронта. В ISW эти "успехи" дипломатично охарактеризовали как "преувеличенное утверждение, не соответствующее реальности".

Однако Путин, похоже, верит в эти "значительные успехи" российской армии. И, как свидетельствуют инсайдеры из Кремля, не рассматривает возможность заключения какого-либо мирного соглашения до тех пор, пока армия РФ не захватит всю Донецкую область. А в том, что оккупационным силам это удастся до конца 2026 года, он уверен.

В ISW подчеркнули, что российские военные систематически дезинформируют Путина о положении на линии фронта, в частности из-за распространенной в российских вооруженных силах культуры лжи. Российские высокопоставленные военные командиры также регулярно представляют преувеличенные российские достижения как часть систематических усилий России в рамках когнитивной войны, чтобы изобразить российские войска как добивающиеся значительных успехов, а украинскую оборону – как рушащуюся.

"Ложь и искажение информации российскими военными командирами на многих уровнях, вероятно, приводят к тому, что Путин все больше верит в то, что российские войска могут достичь поставленных целей в Донецкой области к концу 2026 года, и поэтому ему не нужно идти ни на какие компромиссы в отношении своих целей", – отметили в ISW.

Способна ли Россия полностью оккупировать Донецкую область

В то же время аналитики подчеркивают: если войска РФ будут продвигаться так же "стремительно", как сейчас, – они смогут оккупировать всю Донецкую область не раньше осени 2032 года. Если вообще смогут это сделать.

В ISW исходили из того, что темпы продвижения России по театру военных действий составляли 2,91 кв. км в день в августе 2026 года, что несколько больше по сравнению с последними месяцами. Средние темпы продвижения России на приоритетных направлениях в Донецкой области были ниже и составляли в августе всего 2,36 кв. км в день.

"Российским войскам понадобится время до 2 октября 2032 года, чтобы захватить оставшиеся 19% Донецкой области при таких темпах – более года после следующих выборов в Государственную Думу, которые, вероятно, состоятся в сентябре 2031 года", – говорят аналитики.

При этом они вовсе не уверены, что Россия вообще способна полностью оккупировать Донбасс.

"Российским войскам придется вести изнурительные городские бои в городах пояса крепостей, прежде чем попытаться продвинуться через поля – местность, через которую российские войска традиционно пытались продвигаться. Темпы продвижения России значительно замедлились на театре военных действий с 2025 года. Украина доказала, что может перехватывать тактическую инициативу на нескольких участках линии фронта и сдерживать российскую логистику в 2026 году, и России было трудно противодействовать этим украинским усилиям. Ни траектория, ни какая-либо вероятная динамика текущего конфликта не свидетельствуют о том, что российские войска смогут в ближайшее время резко ускорить темпы своего продвижения, если поддержка Украины со стороны Запада будет продолжаться примерно на текущем уровне", – резюмировали в ISW.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в ISW разоблачили ложь Путина об успехах российских войск в Украине. Аналитики назвали его оценки ситуации на поле боя абсолютно оторванными от реальности.

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