Президент Украины Владимир Зеленский оценил шансы проведения возможной трехсторонней встречи с лидерами Соединенных Штатов Америки и страны-террористки России, подчеркнув, что Владимир Путин будет пытаться избежать непосредственного диалога. Глава государства отметил, что Украина готова к любому формату переговоров, если это будет способствовать прекращению войны.

Об этом украинский лидер заявил во время встречи с журналистами, на которой присутствовал OBOZ.UA. Он также отметил, что ключевым является не допустить сценария, когда решение примут без участия украинской стороны.

По словам главы государства, Путин пытается действовать, не учитывая позицию Украины, но наша страна не согласится ни на какие решения, принятые без ее участия.

"Путин будет делать все, чтобы со мной не встречаться. Ему договоренность Россия-Украина сама по себе не нужна. Или он хочет просто плюнуть нам и сказать – "Кто вы? Я без вас буду решать". Честно говоря, мне все равно, в каком формате мы можем закончить войну. Но нельзя это делать без нас", – отметил Зеленский.

Комментируя возможность переговоров в Будапеште, Зеленский заявил, что вопрос не в Венгрии, а в позиции ее лидера. По его мнению, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан блокирует решения, важные для Украины, и не делает шагов в направлении поддержки страны.

Глава государства подчеркнул, что Киев открыт к дипломатии и готов к участию в различных форматах переговоров. В частности, Зеленский вспомнил принцип "shuttle diplomacy", когда американский президент Трамп встретится отдельно с каждой стороной.

"Я честно всегда говорил, что все равно в каком формате – мы готовы встречаться. Это говорит о том, что мы готовы встречаться, а потом уже – какой формат.", – отметил украинский лидер.

Он также отметил, что Соединенные Штаты демонстрируют политическую решимость, вводя санкции против России, и сигнализируют Кремлю о готовности к дальнейшим шагам, в частности относительно дальнобойного оружия для Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, венгерское правительство намерено объединить усилия с Чехией и Словакией, чтобы сформировать антиукраинский альянс в Евросоюзе. Сейчас такой политический альянс пока далек от формирования, однако его формирование может существенно осложнить усилия ЕС по оказанию финансовой и военной поддержки Украине.

Также сообщалось, что после отказа президента США Дональда Трампа от встречи с российским диктатором Владимиром Путиным в Венгрии, в Белом доме заявили, что переговоры возможны, но при условии "ощутимого положительного результата". Поэтому становится очевидным, что американский лидер настроен на реальное достижение мирного соглашения, вместо того, чтобы слушать исторические лекции главаря Кремля.

