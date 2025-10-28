"Логика здесь простая": Огрызко объяснил, что стоит за заявлениями Белого дома об условиях встречи Трампа с Путиным

После отказа президента США Дональда Трампа от встречи с российским диктатором Владимиром Путиным в Венгрии, в Белом доме заявили, что переговоры возможны, но при условии "ощутимого положительного результата". Поэтому становится очевидным, что американский лидер настроен на реальное достижение мирного соглашения, вместо того, чтобы слушать исторические лекции главаря Кремля.

Такое мнение в эксклюзивном интервью для OBOZ.UA высказал экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко. В то же время он отметил, что объявленные Трампом санкции против РФ, которые вступят в силу только в конце ноября, все еще оставляют Путину открытую дверь, поскольку глава Белого дома надеется именно на сделку, а не на поражение агрессора.

"Логика здесь проста – под "позитивом" имеется в виду конкретный результат, а не очередная лекция от псевдоисторика Путина о Киевской Руси или "великой русской цивилизации". Этой лекции на Аляске Трампу хватило с головой. Он этого больше не хочет. Он хочет конкретики, хочет соглашения. И, собственно, те договоренности, которые лежат на столе, – это то, с чего Трамп и начинал: идея прекращения огня. Но тогда Путин, как всегда, начал свою игру. Сказал: "Зачем начинать с малого, давайте сразу всеобъемлющее мирное соглашение, с гарантиями, пунктами, подписями – словом, большое и прекрасное шоу", – объяснил эксперт.

Путин продолжает свои хитрые игры

Огрызко считает: даже без дипломатического опыта было очевидно, что речь идет о манипуляции. По его мнению, так называемая "большая сделка" была лишь попыткой выиграть время, ведь подобные документы невозможно подготовить за один день, особенно когда стороны имеют противоположные позиции.

Путин использовал эту идею как приманку, которую Трамп сначала принял, но впоследствии осознал, что стал объектом манипуляций. Именно в этот момент, вероятно, его терпение иссякло.

"Вот и имеем классический трамповский прагматизм: "Я хочу договоренность конкретно о прекращении огня. Если этого не будет – значит, и встречи больше не будет", – подчеркнул экс-министр иностранных дел Украины.

Санкции в отношении РФ

Вместе с тем Огрызко считает, что введенные санкции США пока имеют лишь предупредительный характер, ведь реально они начнут действовать только в конце ноября. Это также своеобразный сигнал: двери для диалога еще не закрыты, но уже почти закрыты.

"Трамп таким образом посылает Путину четкий месседж: "У тебя еще есть время. Но если я закрою нефтяные двери – твои шансы резко снизятся". Потому что "Лукойл" и "Роснефть" обеспечивают почти половину российского нефтяного экспорта", – отметил эксперт.

Он добавил, что в то же время существует риск, что Москва воспользуется этим временем, чтобы найти обходные пути, как это уже случалось раньше. Однако если на этот раз европейские страны действительно заблокируют так называемый "теневой флот", который Россия использует для экспорта нефти, последствия для ее нефтяного сектора могут стать по-настоящему серьезными.

Напомним, 23 октября министерство финансов США ввело санкции против крупных российских нефтяных компаний "Роснефть", "Лукойл" и их дочерних фирм. Вашингтон призвал Москву немедленно согласиться на прекращение огня в Украине.

Первый заместитель председателя совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отреагировал на ужесточение американских санкций против российской нефтяной отрасли. По его словам, США совершили "акт войны против России".

Как сообщал OBOZ.UA, 27 октября российская нефтяная компания "Лукойл" заявила, что хочет продать зарубежные активы после введения ограничений США. Эта новость появилась через несколько дней после того, как Соединенные Штаты наложили санкции на компанию и все ее дочерние компании.

