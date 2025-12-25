'Путин – безжалостный убийца': в Сенате США осудили российские удары по Украине на Рождество

В Сенате США резко осудили российские удары по украинским городам, нанесенные на Рождество. Группа сенаторов заявила, что атаки произошли в то время, когда христиане по всему миру праздновали рождение Христа. В заявлении говорится о гибели гражданских и сознательном решении Кремля продолжить боевые действия в праздничный день.

Видео дня

Заявление обнародовали сенаторы США Джин Шахин, Том Тиллис, Джеки Розен, Джон Баррассо, Крис Кунс, Ангус Кинг, Джерри Моран, Джефф Меркли и Крис Ван Голлен. Текст был размещен на официальном веб-сайте Комитета Сената США по международным отношениям. В документе сенаторы прямо назвали действия России военными преступлениями и подчеркнули, что Владимир Путин не заинтересован в мире.

Рождественская реакция

В заявлении сенаторы отметили, что Россия нанесла удары по Херсону, Чернигову, Харькову, Одессе, Сумах, Донецку и Кривому Рогу. По их словам, атаки происходили в момент, когда украинцы собирались с семьями и молились по случаю Рождества. Сенаторы отдельно подчеркнули, что президент Украины Владимир Зеленский согласился на рождественское перемирие, однако Кремль от него отказался.

Американские законодатели напомнили, что даже во время больших войн существовала традиция рождественских прекращений огня. В качестве примера они вспомнили перемирие во время Первой мировой войны. Нынешние удары, по их мнению, стали сознательным выбором в пользу эскалации, а не гуманитарной паузы. В заявлении содержится формулировка, что Путин является безжалостным убийцей, которому нельзя доверять.

"Даже для стран, находящихся в состоянии войны, существует давняя традиция рождественского перемирия, в частности во время Первой мировой войны. Сегодняшнее решение Путина начать атаки, а не прекратить огонь, является для нас всех серьезным напоминанием: Путин – безжалостный убийца, который не заинтересован в мире и которому нельзя доверять", – говорится в заявлении.

Поддержка Украины

Сенаторы заявили о солидарности с жителями Киева, Одессы, Харькова, Херсона и Донецка, которые отмечали Рождество под обстрелами. Они подчеркнули, что вера украинцев сильнее насилия, развязанного Кремлем. В документе также отмечается, что США и в дальнейшем будут стоять на стороне Украины.

"Мы солидарны с жителями Киева, Одессы, Харькова, Херсона и Донецка, которые отмечают рождение Христа в самых сложных обстоятельствах. Вера украинцев является более сильной силой, чем зло, которое сегодня выпустил на волю Кремль", – заявили сенаторы.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Рождеством Христовым 24 декабря. Он сказал, что это уникальное время, которое имеет особый дух и магию для всех граждан. Как отметил Зеленский, "несмотря на все, мы вместе и сегодня". Это ощущение, которое дает надежду и помогает держаться, никто не отберет, утверждает глава государства.

В Сочельник главнокомандующий Вооруженных сил Александр Сырский и министр обороны Денис Шмыгаль поздравили защитников Украины со светлым праздником, одним из самых теплых и важных для каждой украинской семьи. Из-за войны, развязанной Россией, сотни тысяч наших воинов вынуждены встречать Рождество Христово на фронте, защищая уют родных.

Как сообщал OBOZ.UA, к поздравлениям также присоединился и начальник ГУР Кирилл Буданов. Он отметил, что в Рождество Христово важно вспомнить, что украинцы – это большая семья, а человечность – наша национальная черта. А послы Германии, Франции и Великобритании исполнили в киевском метро "Щедрик" в знак солидарности с Украиной.