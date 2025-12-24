'У зла нет шансов': Зеленский поздравил с Рождеством Христовым и заверил, что Россия не способна разбомбить украинское сердце. Видео

В среду, 24 декабря, президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Рождеством Христовым. Он заявил, что это уникальное время, которое имеет особый дух и магию для всех украинцев.

Об этом он заявил в своем рождественском поздравлении. По словам главы государства, это счастье, когда собирается вся семья за столом, которая наконец встретилась и объединилась.

Рождественское поздравление президента

Как отметил Зеленский,"несмотря на все, мы вместе и сегодня". Это ощущение, которое дает надежду и помогает держаться, никто не отберет, утверждает глава государства.

"Мы отмечаем Рождество в трудное время. К сожалению, не все из нас в этот вечер дома и не у всех, к сожалению, есть дом. И не все, к сожалению, сегодня с нами. Несмотря на все беды, которые принесла Россия, она не способна оккупировать или разбомбить самое главное – наше украинское сердце", – убежден Зеленский.

Это вера друг в друга и единство, поэтому люди сегодня будут ждать первую звезду в небе Киева, Закарпатья, Одессы или Купянска, где бы ни были украинцы, подчеркнул глава государства.

По его мнению,"каждая украинская семья заслуживает того, чтобы жить в согласии", чтобы "каждый ребенок обрадовался подаркам, улыбнулся, сохранил такую важную веру в добро и чудо".

"Чтобы глаза наших детей и родителей, любимых и родных наконец не плакали. Чтобы добро и правда победили. Чтобы была победа и мир, и была Украина. И непременно будет день, когда все соберутся дома в первый мирный год мирного Рождества и скажут друг другу – Христос родился. Славим Его!", – резюмировал президент Украины.

Напомним, ранее Папа Римский Лев XIV высказался об отказе России относительно перемирия на Рождество, 25 декабря. Он подчеркнул, что испытывает "большую грусть" из-за решения страны-агрессора.

Как сообщал OBOZ.UA, одним из важнейших символов Сочельника является Рождественская звезда. В этом году раньше всего она засияет на востоке Украины, в частности на Луганщине, а над Киевом она взойдет в 16:36.

