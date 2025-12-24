'Стоим на страже спокойствия родных': Сырский и Шмыгаль поздравили военных с Рождеством. Видео

В канун Рождества главнокомандующий Вооруженными силами Александр Сырский, министр обороны Денис Шмыгаль поздравили защитников Украины со светлым праздником, одним из самых теплых и важных для каждой украинской семьи. Из-за войны, развязанной Россией, сотни тысяч наших воинов вынуждены встречать Рождество Христово на фронте, защищая уют родных.

Поздравление от Александра Сырского

Видео дня

Генерал обратился к военнослужащим, поддержав их и подчеркнув, что гордится каждым защитником и защитницей. Соответствующее видео обнародовала пресс-служба Генштаба.

"Война, которая длится более десяти лет, не только забрала. Она сплотила нас в семью. Мы – украинцы разных городов, разных верований и национальностей – объединены Вооруженными силами Украины.

Сегодня наша миссия – не быть рядом с родными, а стоять на страже их спокойствия. Чтобы наши дети, наши родители и все близкие могли увидеть первую рождественскую звезду, собраться за праздничным столом, попробовать кутьи и почувствовать радость.

Мы взялись за невозможное и сделали это. Так же я верю, что мы обязательно вернемся к нашим семьям, за праздничный стол", – заявил главнокомандующий.

Поздравление от Дениса Шмыгаля

Министр обороны в обращении, опубликованном пресс-службой МО, отметил, что Рождество на протяжении веков было и остается для украинцев символом веры, семейного тепла и единства.

В Сочельник верующие традиционно собираются в кругу близких и родных, чтобы встретить восхождение первой звезды. Это знаменует рождение Христа и начало праздника. Военные, которые находятся далеко от своих семей, не могут присоединиться, потому что защищают всех нас.

"И даже на фронте в полевых условиях наши бойцы пытаются готовить традиционные блюда и даже колядуют, чтобы поддержать атмосферу семейного праздника с побратимами. Ведь именно в традициях украинцы сохраняли свою идентичность, которую десятилетиями пытались уничтожить враги.

Спасибо каждому и каждой за защиту и стойкость. Спасибо семьям наших защитников – за терпение и веру. Пусть Рождество Христово укрепит нас в убеждении, что свет и воля всегда побеждают тьму", – заявил Шмыгаль.

Поздравление от Игоря Клименко

Министр внутренних дел также обратился к украинцам по случаю праздника, написав соответствующий пост в соцсетях. Он убежден, что в канун Рождества мы особенно четко чувствуем, ради чего держимся и боремся. "За наши семьи, за дом, за традиции, которые нас объединяют", – отметил Клименко.

"Для многих семей – это время тепла и покоя. И одновременно – еще один вечер войны. Но в нем есть свет. Свет – в людях, которые держат строй. В тех, кто сегодня защищает страну, реагирует на угрозы, спасает, поддерживает порядок в общинах и на границе. Профессионально и ответственно.

Спасибо каждому и каждой, кто ежедневной службой дает людям ощущение защищенности даже в самые сложные моменты", – заявил он, пожелав, чтобы эти рождественские дни принесли тепло в дома, спокойствие в сердца и силу двигаться дальше.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 24 декабря президент Владимир Зеленский также поздравил украинцев с Рождеством Христовым.

– "Мы отмечаем Рождество в трудное время. К сожалению, не все из нас в этот вечер дома и не у всех, к сожалению, есть дом. И не все, к сожалению, сегодня с нами. Несмотря на все беды, которые принесла Россия, она не способна оккупировать или разбомбить самое главное – наше украинское сердце", – убежден глава государства.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!