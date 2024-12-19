Путина на прямой линии открыто назвали 'слабым лидером': что он сказал об Украине, переговорах с Трампом и провал в Сирии

Российский диктатор Владимир Путин провел ежегодную "прямую линию", во время которой граждане страны-террориста РФ могли задать ему вопросы. Традиционно речь военного преступника была пропитана угрозами в адрес цивилизованного мира, циничными высказываниями о войне против Украины и хвастовством о "мощи и силе" России.

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Естественно, не обошлось из без рассказов о "супероружии" и его способности уничтожить страны Запада. OBOZ.UA собрал ключевые моменты из выступления кремлевского убийцы.

Циничные высказывания о войне против Украины

В самом начале своего выступления диктатор назвал полномасштабное вторжение России в Украину "движухой". После реплики кремлевских пропагандистов о том, что "мир сошел с ума" в контексте "зашкаливающего конфликтного потенциала", Путин выдал, что "движуха" начинается, когда становится "скучно".

"Вы знаете, когда у нас все спокойно, размеренно, стабильно – нам скучно. Застой! Хочется движухи! Как только начинается движуха, все свистит у виска, и секунды, и пули, к сожалению, и пули сейчас свистят, так нам страшно. Ужас, ужас! Но не ужас, ужас, ужас. Все измеряется экономикой. Давайте мы традиционно с экономики начинаем", – высказался кремлевский убийца.

Также главарь Кремля заявил, что российской оккупационной армии хватит сил и средств, чтобы "восстановить все свои исторические территории". При этом на вопрос россиян об "освобождении" Курской области диктатор решил не давать прямого ответа.

Так как цинизму Кремля нет предела, несколько минут Путин выступал на фоне знамени бригады, которую обвиняли в жестоком убийстве украинского военного. Диктатор попросил развернуть за собой знамя 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота, боевики которой в соцсетях показывали отрезанную голову украинского военного, насаженную на шест в Белгородской области.

Реакция диктатора на бои в Курской области

По словам Путина, российские оккупанты намерены "освободить" всю территорию Курской области. Военный преступник пообещал россиянам, что его армия "точно выбьет ВСУ из Курской области".

В то же время на вопрос россиян о том, когда "освободят" Курскую область, диктатор решил не давать прямого ответа.

"Мы точно ВСУ из Курской области выбьем, но конкретной даты говорить не буду, так не делается", – сказал диктатор.

Новые угрозы БРСД "Орешник"

После удара баллистической ракетой средней дальности по Днепру в конце ноября российский диктатор продолжает угрожать цивилизованному миру своим "Орешником". Военный преступник похвастался, что "ни у кого нет шансов" сбить новую российскую разработку.

Также диктатор рассказал про дальность этих ракет, заявив, что Россия может ударить "Орешником" по целям на расстоянии до 5500 км.

Вместе с тем Путин в очередной раз пригрозил ударить своей новой ракетой по Киеву. Диктатор цинично предложил Западу провести "высокотехнологичную дуэль". В больном воображении главаря Кремля для этого западные эксперты должны определить какой-то объект поражения в Киеве, стянуть туда все свои силы ПВО, а Россия нанесла бы удар по украинской столице.

"Орешник" – это у нас оружие средней дальности, а оружие средней дальности – это 1000, 1500, 3000 и до 5,5 тыс. км дальности. Теперь представим себе, что наша система стоит на расстоянии 2000 км, даже противоракета, расположенная на территории Польши, до нее не достанет. На первом участке, говорят, уязвимость большая. Во-первых, туда ничего не долетит, даже если эти позиционные районы не защищены (но они обычно защищаются), ничего не долетает, нет таких систем. А второе – чтобы долететь на такое расстояние, нужно время, а у нас за несколько секунд начинается разведение боевых блоков. Шансов никаких нет, чтобы сбить эти ракеты", – похвастался военный преступник.

Мирные переговоры и "компромиссы" Путина

Российский диктатор в очередной раз заявил, что Кремль якобы готов к мирным переговорам с Украиной. Более того, в этот раз военный преступник заявил, что РФ якобы "всегда была готова к компромиссам". В то же время он традиционно обвинил Украину в отказе от переговорного процесса.

"Мы всегда говорили, что мы готовы к переговорам и к компромиссам, просто противная сторона в прямом и переносном смысле этого слова отказалась от переговоров. А мы-то всегда к этому готовы. Результатом переговоров всегда являются компромиссы", - заявил Путин.

Стоит отметить, что главарь Кремля не уточнил, к каким конкретно компромиссам готов. Позднее Путин добавил, что Россия готова к переговорам без предварительных условий, но "исходя из реалий на земле" и на основе стамбульских договоренностей.

При этом он напомнил о требованиях, которые озвучивал в июне. Тогда Путин размечтался, что украинские войска должны быть полностью выведены из Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей в пределах их административных границ. Также главарь Кремля считает, что Украина должна официально уведомить Россию об отказе вступать в НАТО.

Что Путин может предложить Трампу как более слабый лидер

Сотрудник американского телеканала NBC News Кир Харди Бреннан-Симмонс спросил у Путина, что он сможет предложить избранному президенту США Дональду Трампу как более слабый лидер. Журналист констатировал, что диктатор не смог добиться целей "специальной военной операции", напомнив о гибели огромного количества россиян.

Главарь Кремля выдал, что Россия якобы стала "гораздо сильнее за предыдущие два-три года". Диктатор заявил, что на сегодняшний день РФ якобы стала "по-настоящему суверенной страной".

На вопрос о слабости и потерях РФ военный преступник решил в очередной раз ответить угрозами в адрес Запада. Путин заявил, что на сегодняшний день боеготовность российской армии "самая высокая в мире". Также диктатор считает, что "Россия в значительной степени находится сейчас в том состоянии, которого добивалась".

Ликвидация российских генералов

Диктатор России впервые прокомментировал ликвидацию начальника войск радиационной и химической защиты ВС РФ генерала Игоря Кириллова. Путин вслед за кремлевской пропагандой назвал происшествие "терактом, совершенный способом, опасным для жизни многих".

Также военный преступник повторил кремлевский нарратив о "киевском режиме" и пожаловался, что Украина неоднократно шла на такие "преступление". В то же время Путин пожаловался, что от Запада ни разу не было осуждения, когда происходила ликвидация российских генералов.

Вдобавок к своему ответу Путин выдвинул абсурдные обвинения Украине, мол, бойцы ВСУ "убивают журналистов и мирных жителе".

"Режим в Киеве неоднократно совершал такие террористические преступления в отношении многих граждан Российской Федерации. В Курской области сейчас расстреливают мирных граждан, на других территориях, убивали журналистов, совершали теракты в отношении журналистов. От западного журналистского корпуса мы ни разу не слышали осуждения подобным терактам", - заявил военный преступник.

Путин высказался о падении режима Асада в Сирии

Главарь Кремля заявил, что падение режима сирийского диктатора Башара Асада не является поражением России. Более того, военный преступник выдал, что РФ якобы пришла в Сирию, "чтобы не допустить возникновения террористического анклава и в целом своих целей достигла".

Также российский диктатор рассказал, что правительственные войска и проиранские подразделения по всей Сирии отошли без боя, а Россия в свою очередь якобы вывезла в Тегеран с Хмеймима 4 тыс. иранских боевиков.

"Вы сказали о Сирии. Вам хочется подать все, что происходит в Сирии как какое-то поражение России. Уверяю вас, что это не так. И скажу почему, мы ведь пришли в Сирию 10 лет назад для того, чтобы там не был создан террористический анклав", - заявил Путин.

Вместе с тем диктатор пожаловался, что многие европейские страны и Соединенные Штаты теперь хотят наладить отношения с повстанцами и "лезут" в Сирию.

Напомним, общественный деятель, психиатр Семен Глузман поставил диагноз российскому диктатору Владимиру Путину, с 2014 года терроризирующему украинский народ. По его словам, глава РФ – настоящий садист, но одновременно трус.

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