Процесс вступления Грузии в ЕС приостановили до выполнения важного условия: о чем идет речь

Грузия не сможет вступить в Евросоюз, пока ее правительство не изменит авторитарный курс. В частности, в стране должны быть проведены честные парламентские выборы под международным и независимым внутренним мониторингом.

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Об этом говорится в публикации Европарламента. Там также отметили, что поддерживают грузинский народ. Однако Тбилиси должен вернуться к курсу демократических реформ.

"Парламент не признает нынешнего правительства Грузии и заявляет, что процесс ее вступления в ЕС фактически приостановлен до проведения честных выборов", – говорится в заявлении.

Европарламент принял последнюю резолюцию по Грузии 9 июля, осудив аресты оппозиционеров.

"Депутаты Европарламента отмечают, что предстоящие муниципальные выборы не дают возможности отразить демократический выбор грузинского народа, если не будут освобождены заключенные и задержанные лидеры политической оппозиции, а выборы не состоятся в улучшенных избирательных условиях", – говорится в сообщении.

Они также выражают глубокую обеспокоенность нынешней ограничительной медиа-средой в Грузии и нападениями на политическую оппозицию, включая заявления лидеров "Грузинской мечты", которые свидетельствуют об их намерении объявить оппозиционные партии неконституционными.

"К сожалению, мы не смогли оценить никакого прогресса Грузии, поскольку из некогда вдохновенного лидера среди стран Восточного партнерства Грузия превратилась в жестокую диктатуру. С момента принятия этого отчета в комитете ситуация ухудшилась: почти все лидеры оппозиции были задержаны и находятся в тюрьме. Независимые СМИ находятся на грани краха. Крупнейшие организации гражданского общества сталкиваются с угрозами и строгими правовыми ограничениями", – сказала докладчик Раса Юкнявичене (Литва).

Она также добавила, что Грузия является примером того, как страну могут захватить российские интересы изнутри без единого выстрела.

"Но грузинский народ не сдается, он продолжает протестовать ежедневно, уже более 200 дней, несмотря на жестокие репрессии. ЕС и его государства-члены должны принять меры, пока не поздно. Мы должны это перед храбрыми грузинами, которые борются за свободное и проевропейское будущее", – резюмировала представитель Литвы свой доклад

Позже высокая представительница ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас заявила, что Европейский Союз может рассмотреть вопрос о приостановлении безвизового режима с Грузией на фоне непропорционально жестких мер к участникам протестов со стороны властей страны.

Генеральный директорат Европейской комиссии по миграции и внутренним делам направил в МИД Грузии очередное письмо с критикой арестов лидеров оппозиции и участников проевропейских протестов. Также в этом письме напомнили, что ЕС приостановил безвизовый режим для грузинских владельцев дипломатических и служебных паспортов. В ответ премьер Грузии Иракли Кобахидзе заявил, что для населения его страны свобода, в отличие от стабильности, не является экзистенциальным вопросом.

Также грузинский премьер вступился за своего предшественника и основателя партии "Грузинская мечта" Бидзину Иванишвили. Напомним, что против этого олигарха в Украине, в США и Европе введены санкции.

Как сообщал OBOZ.UA, сейчас в Грузии большинство граждан считают, что внешнеполитический курс правящей партии "Грузинская мечта" ориентирован на интересы России и близких к ней государств. Это Китай, Иран и другие страны, которые сблизились с РФ.

Соответственно, значительная часть населения Грузии не ожидает вступления страны в Европейский Союз при текущем правительстве и его премьере, знатоке экзистенциальных вопросов.

Напомним, что грузинский парламент стал однопартийным, когда правящая пророссийская партия лишила мандатов 12 депутатов из оппозиционной партии "За Грузию" бывшего премьер-министра Гиорги Гахарии. Поводом для прекращения полномочий стало то, что депутаты партии якобы не участвовали в заседаниях.

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