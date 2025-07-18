'Путешествовать не обязательно': премьер Грузии отреагировал на отмену безвиза с ЕС и вспомнил 'семейные ценности'

Генеральный директорат Европейской комиссии по миграции и внутренним делам направил в МИД Грузии очередное письмо с критикой арестов в Грузии лидеров оппозиции и участников проевропейских протестов. Также в этом письме напомнили, что ЕС приостановил безвизовый режим для грузинских владельцев дипломатических и служебных паспортов. В ответ премьер Грузии Иракли Кобахидзе заявил, что для населения его страны свобода, в отличие от стабильности, не является экзистенциальным вопросом.

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Также Иракли Кобахидзе заявил, что новый грузинский закон о семейных ценностях "очень важен для страны". А относительно арестов оппозиционеров грузинский премьер предложил Европе доказать наличие в стране политзаключенных.

"Если встает вопрос: мир и стабильность или безвизовый режим с ЕС, мы, конечно, отдадим приоритет миру и стабильности. Мы выбираем мир и стабильность, мы не сдадимся. Едете ли вы в Европу с визой или без визы – это не экзистенциальный вопрос. А вот принять то, что они предлагают, что нарушит наш мир и стабильность – это экзистенциальные вопросы", – заявил журналистам премьер от пророссийской "Грузинской мечты" Иракли Кобахидзе.

Пророссийский премьер Грузии не впервые демонстрирует свою необразованность, называя бытовой вопрос экзистенциальным и наоборот. Понятие "экзистенциальный" относится к уникальному опыту существования каждого человека, его свободы выбора и ответственности за этот выбор.

"Что касается заключенных, у нас есть четкий ответ: каждый человек, который находится сейчас под арестом или в заключении в Грузии, совершил конкретное преступление. Пусть в Европейской комиссии предъявят доказательства, если они имеют юридические вопросы по любому из этих дел", – добавил премьер.

Отдельно Иракли Кобахидзе отметил, что новые законы, к которым Европа имеет претензии поддержку мира, были приняты "для стабильности и развития в Грузии".

"Что касается новых законов. Это закон о семейных ценностях и защите интересов несовершеннолетних, о прозрачности финансирования организаций и медиа – все они очень важны для нашей страны. Закон "О прозрачности" – это закон о прозрачности революций. Если кто-то хочет финансировать революционные процессы в Грузии, то должен делать это прозрачно" – объяснил он.

Также грузинский премьер вступился за своего предшественника и основателя партии "Грузинская мечта" Бидзину Иванишвили. Напомним, что против этого олигарха в Украине, в США и Европе введены санкции.

"Все уже поняли, что Иванишвили не боится санкций. Против него были введены неформальные санкции, а два миллиарда долларов были удержаны абсолютно грабительским, позорным образом. Эта ситуация, конечно, трагическая. Бидзина Иванишвили не боится ни формальных, ни неформальных санкций. Они в Европе разговаривают с нами на языке шантажа. Но это не будет иметь никакого эффекта", – отметил он.

Как сообщал OBOZ.UA, сейчас в Грузии большинство граждан считают, что внешнеполитический курс правящей партии "Грузинская мечта" ориентирован на интересы России и близких к ней государств. Это Китай, Иран и другие страны, которые сблизились с РФ.

Соответственно, значительная часть населения Грузии не ожидает вступления страны в Европейский Союз при текущем правительстве и его премьере, знатоке экзистенциальных вопросов.

Напомним, что грузинский парламент стал однопартийным, когда правящая пророссийская партия лишила мандатов 12 депутатов из оппозиционной партии "За Грузию" бывшего премьер-министра Гиорги Гахарии. Поводом для прекращения полномочий стало то, что депутаты партии якобы не участвовали в заседаниях.

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