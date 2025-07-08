В Грузии большинство граждан считают, что внешнеполитический курс правящей партии "Грузинская мечта" ориентирован на интересы России и близких к ней государств. Это Китай, Иран и других страны, которые сблизились с РФ.

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Такого мнения придерживаются 55% грузин. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Институтом социальных исследований и анализа (ISSA) при поддержке Фонда гражданского общества, передает агентство "Новости-Грузия".

30% респондентов ответили, что нынешний курс является сбалансированным и не служит интересам ни одного конкретного государства.

В грузинской столице Тбилиси курс правящей партии как пророссийский расценили 62% участников опроса, а в регионах – 52%. Среди сторонников проевропейской оппозиции такого мнения придерживаются 88%, среди сторонников правящей партии – только 11%.

Опрос также показал, что значительная часть населения Грузии не ожидает вступления страны в Европейский Союз при текущем правительстве. 46% респондентов скептично настроены насчет евроинтеграции, в том числе 56% жителей Тбилиси и 42% в регионах. Среди сторонников "Грузинской мечты" почти половина (49%) по-прежнему рассчитывает на членство в ЕС.

Как сообщал OBOZ.UA, грузинский парламент стал однопартийным, правящая пророссийская партия лишила мандатов 12 депутатов из оппозиционной партии "За Грузию" бывшего премьер-министра Гиорги Гахарии. Поводом для прекращения полномочий стало то, что депутаты партии якобы не участвовали в заседаниях.

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