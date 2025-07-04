Парламент Грузии стал однопартийным: депутатов от оппозиции лишили мандатов

Грузинский парламент стал однопартийным, правящая пророссийская партия лишила мандатов 12 депутатов из оппозиционной партии "За Грузию" бывшего премьер-министра Гиорги Гахария. Поводом для прекращения полномочий стало то, что депутаты партии якобы не участвовали в заседаниях.

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Также указанная партия лишена государственного финансирования, передает DW. Председатель парламента Шалва Папуашвили заявил, что представители партии Гахария пропускали заседания парламента "без уважительной причины".

В партии Гахария утверждают, что не пропускали заседания, а "бойкотировали нелегитимный парламент". Сам политик лишение членов его партии мандатов назвал "страницей, вырванной из кремлевского методички".

По словам Гахарии, оппозиционеров лишают иммунитета, чтобы расчистить путь для политических преследований и "устранить угрозу" накануне муниципальных выборов этой осенью.

Парламент Грузии, согласно закону этой страны, должен состоять из 150 парламентариев. Но на данный момент в его работе участвуют только 89 депутатов. Причем все они – представители правящей, пророссийской "Грузинской мечты".

Остальные 61 представитель оппозиции хотя и прошли в парламент, выполняют решения своих партий. А партии отказались признать результаты выборов и объявили бойкот парламента.

Как сообщал OBOZ.UA, в Грузии только за день приговорили к заключению трех лидеров оппозиции – Зураба Джапаридзе, Мамуку Хазарадзе и Бадри Джапаридзе. Политики будут находиться под стражей от семи до восьми месяцев, а также не смогут занимать государственные должности в течение двух лет.

Всего за последний месяц в Грузии арестованы сразу шесть лидеров партий, основные оппозиционные силы остались без руководства. Вышеупомянутый Гиорги Гахария также находится за границей.

А экс-президента страны Саломе Зурабишвили оштрафовали за участие в Марше матерей. Она должна заплатить государству за это "нарушение" 5000 лари (почти две тысячи долларов США).

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