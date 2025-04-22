'Процесс продвигается': у Трампа заявили, что готовы продолжать переговоры по миру в Украине

Соединенные Штаты планируют продолжить переговоры по завершению войны между Украиной и Россией. Специальный представитель США вскоре снова отправится в Москву, чтобы обсудить условия прекращения огня.

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Об этом в комментарии Укринформу рассказала представитель Белого дома Кэролайн Ливитт, передает собственный корреспондент Укринформа. Она заверила, что Дональд Трамп активно следит за переговорами и считает завершение войны в Украине одним из ключевых приоритетов.

"О российско-украинской войне я только что была в Овальном кабинете вместе с президентом (Трампом. – Ред.) и Стивом Виткоффом, и они хотели, чтобы все знали, что переговоры продолжаются", – рассказала спикер.

По ее словам, в Белом доме убеждены, что процесс двигается в правильном направлении. Она также сообщила, что Стив Виткофф вскоре снова отправится в Россию - на этот раз для продолжения прямых переговоров с Владимиром Путиным.

"Специальный посланник Стив Виткофф снова отправится в Россию позже на этой неделе, чтобы продолжить переговоры с Владимиром Путиным", – добавила Ливитт.

При этом она не уточнила дату поездок и встреч.

Кроме того, комментируя слова госсекретаря Марко Рубио о возможности выхода США из процесса в случае "отрицательного сценария", представитель отметила, что президент Трамп настроен на достижение мира.

"Он хочет, чтобы эта война завершилась. Хочет остановить убийства с обеих сторон. И об этом он говорит не в первый раз. Президент разочарован действиями обеих сторон, но в то же время верит, что мир возможен", – отметила представительница.

Как сообщает OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп заявил, что мирное соглашение между Украиной и Россией может быть подписано уже на этой неделе. Об этом Трамп сообщил во время общения с журналистами на пасхальном мероприятии в Белом доме, которое состоялось 21 апреля.

Напомним, ранее Трамп подтвердил, что Вашингтон может выйти из переговоров, если любая из сторон будет осложнять процесс достижения мира.

Также спецпредставитель Трампа по Украине Кит Келлог высказался о предстоящих переговорах Киева и Вашингтона в Лондоне на следующей неделе. По его словам, эта встреча призвана решить вопрос о перемирии в Украине.

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