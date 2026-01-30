Противоречия между Украиной и РФ сводятся к вопросу территорий: Уитакер раскрыл детали

В переговорах о завершении войны в Украине все противоречия между Киевом и Москвой сводятся к вопросу территорий. Смогут ли Украина и РФ прийти к территориальному решению, станет известно уже в ближайшие недели.

Видео дня

Об этом заявил посол США при НАТО Мэттью Уитакер в эфире Newsmax. Он раскрыл детали переговоров, ссылаясь на спецпосланника США Стива Уиткоффа.

Уитакер повторил еще раз, что все разногласия между Украиной и РФ сводятся к территориальному вопросу. По словам посла США, уже в ближайшие недели станет известно, удастся ли двум странам договориться.

"Стив Уиткофф публично заявил, что на самом деле все сводится к одному вопросу, а именно – к территориям. Я думаю, мы узнаем в ближайшие недели и дни, смогут ли стороны прийти к согласию", – сказал Уитакер.

Кроме того, американский посол назвал очевидным, что страна-агрессор Россия продолжает терять тысячи своих солдат ежедневно в Украине.

"Я видел общедоступный отчет, в котором говорилось, что с начала войны вместе потери с обеих сторон составляют 2 млн человек. Это катастрофически",– заявил Уитакер.

Переговоры в Абу-Даби

Первый раунд переговоров по завершению войны в Украине состоялся в Абу-Даби 23 января.

Это были, по сути, первые за долгое время полноценные переговоры между Украиной, Россией и США. Они завершились без прорыва, но с важными маркерами изменения самого процесса. Тем не менее никакого реального компромисса между Киевом и Москвой так и не появилось.

Россия в очередной раз настаивает на неприемлемых требованиях – выведении ВСУ с неоккупированной части Донецкой области и фактическом замораживании фронта в Запорожской и Херсонской областях без отказа от будущих претензий. Украина эти требования отвергает.

Кремль одновременно снижает ожидания: публично предостерегает от иллюзий быстрых результатов и прямо указывает, что территориальный вопрос для России является принципиальным. Фактически Москва не отступила ни на шаг от своих ультиматумов.

По словам экс-министра иностранных дел Украины Владимира Огрызко, Россия приняла участие в трехсторонних переговорах в Объединенных Арабских Эмиратах для "галочки". Агрессору это нужно для того, чтобы избежать большего санкционного давления со стороны Соединенных Штатов и задобрить американского лидера Дональда Трампа.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский готов обсудить территориальный вопрос во время личной встречи с российским диктатором Владимиром Путиным. Об этом сказал глава МИД Украины Андрей Сибига Он отметил, что препятствием в мирном процессе и в дальнейшем остается Россия.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!