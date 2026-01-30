"Укргидроэнерго" заплатило более 5 млрд за защиту энергообъектов небольшой фирме из Житомира: договоры скрыли

Небольшая компания из Житомира "Елітбуд-1" получила один из самых больших в стране государственных подрядов. Во времена гендиректора Игоря Сироты "Укргидроэнерго" подписало договоры с "Элитстрой-1" по защите Деснянской ГАЭС на общую сумму более 5,6 млрд грн. Самый большой договор – на 4,2 млрд грн – должен быть выполнен до конца этого года.

"Укргидроэнерго" не проводило конкурс на избрание подрядчика, условия договора скрыли. При этом "Элитстрой-1" до этого проводил только подряды на местном уровне. О том, кто доверил миллиарды гривен житомирской фирме и что о ней известно, читайте в материале OBOZ.UA.

Подряд получила небольшая фирма, которая до этого не имела подобного опыта

В качестве подрядчика в "Укргидроэнерго" избрали небольшую фирму из Житомира – "Элитстрой-1". Судя по открытым данным, для этого ООО это первый тендер государственного масштаба. Хотя "Элітбуд-1" существует около 20 лет и принял участие в более 200 тендерах – все они, кроме подряда от "Укргидроэнерго", были местного уровня и на относительно небольшие средства.

Например, в начале февраля 2024 года они выиграли тендер на 33,3 млн грн на реконструкцию отделения больницы №2 Житомирского горсовета. В конце 2023-го компания получила подряд на 2,5 млн грн на капремонт пожарного депо на ул. Промышленная, в июне на ремонт этого же депо фирма получила около 11,5 млн грн.

Пользователи сервиса Getcontact мобильный телефон совладельца "Елітбуд-1" Дениса Болейко несколько раз подписали "от Цымбалюка", "кум Паши Цымбалюка". Вероятно, речь идет о сыне бывшего и. о. городского головы Житомира Любови Цымбалюк. Ее партнер Владимир Бойко официально возглавляет компанию с ноября 2025 года, до этого руководителем был сам Денис Болейко.

Ни Болейко, ни Бойко раньше на тендеры государственного масштаба не претендовали. Интересно, что полный тезка Дениса Болейко работал помощником нардепа Олега Чепицкого. Чепицкий также из Житомирской области. А в декларации за 2021 год бывшего начальника департамента стратегических расследований Нацполиции Руслана Марчука говорится, что правоохранитель арендовал квартиры площадью 41,1, 78,4 и 36,4 кв. м в Киеве у Болейко Дениса Александровича. Марчук также родом с Житомирщины, однако OBOZ.UA не удалось установить, действительно ли полицейский (который потом возглавлял ГБР в Киеве) арендовал квартиры у владельца "Елітбуд-1", или же речь идет о его полном тезке.

Закупку проводила должностница, которой уже заинтересовались НАБУ

Контактным лицом со стороны заказчика указана Зоряна Даниленко. Даниленко тяжело назвать человеком с безупречной деловой репутацией.

В коррупционные скандалы она не попадала, однако благодаря решению Высшего антикоррупционного суда по делу 991/11636/24 стало известно, что детективы НАБУ арестовывали ее телефон и заметили странные переписки в секретных чатах.

Именно Даниленко, как утверждают детективы НАБУ (позиция правоохранителей отражена в постановлении суда), готовила документы для контракта, в результате которого "Укргидроэнерго" купило автотрансформатор у фирмы-прокладки. В материалах уголовного производства №52023000000000449 говорится, что оборудование закупили у болгарской компании "Нютек Инженеринг" (Nutech Engineering Ltd).

Покупали трансформаторы ANAR3E, производимые в Польше. Оказалось, что болгарской фирме заплатили 5,9 млн евро (договор № 975Н/2022), тогда как эти трансформаторы у производителя покупали за 2,4 млн евро. Переплата составила 3,5 млн евро (или 138,3 млн грн на момент заключения договора).

Кроме того, по версии НАБУ, "Укргидроэнерго" без применения открытых торгов дополнительно купило оборудование у "Нютек Инженеринг" на 2,5 млн евро. При этом это оборудование болгарская фирма получила от украинского ООО "Хитачи Энерджи Украина" (на 1,3 млн евро).

"В дальнейшем это оборудование вернулось в Украину, после чего поставлено в филиалы ЧАО "Укргидроэнерго". При этом, согласно инвойсам в качестве поставщика оборудования указана компания ООД "Нютек Инженеринг". Таким образом, компания ООД "Нютек Инженеринг" выступила посредником между двумя украинскими компаниями – покупателем ПрАТ "Укргидроэнерго" и поставщиком ООО "Хитачи Энерджи Украина", – говорится в материалах дела.

В суде представители Даниленко заявили, что по процедуре не она принимает решение о победителях тендеров. Однако в ее телефоне нашли переписки в мессенджере Signal с директором филиала "Днепровская ГЭС" ЧАО "Укргидроэнерго" и подписавшим договоры № 975Н/2022, № 1037Н/2022 и № 1038Н/2022, в котором применена функция автоматического удаления. А в WhatsApp был групповой чат "УГЕ_штаб_руководство", где Даниленко отметила, что договоров еще нет, и просила принять во внимание информацию по фото об их номерах и предметах закупок. Так что определенную причастность к тендерам она все же имела.

Даниленко была подчинена Игорю Сироте. Он уволился, а она открыла ФЛП

Даниленко – подчиненная бывшего гендиректора "Укргидроэнерго" Игоря Сироты. Он уволился (официально – по собственному желанию) в мае 2025-го, а уже в июне 2025-го Даниленко зарегистрировала ФЛП с основной деятельностью "Розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно продуктами питания, напитками и табачными изделиями". Кстати, в 2025 году Даниленко приобрела новый зеленый Lexus RX 2024 г. в. (такой автомобиль стоит до 90 тыс. долларов).

Именно при правлении Сироты житомирская фирма начали получать миллиардные подряды, а у Nutech Engineering Ltd закупали автотрансформаторы. Игорь Сирота руководил "Укргидроэнерго" с 2011 года. И даже после его увольнения "Элитстрой-1" продолжил получать подряды на "выполнение работ по антидроновой защите зданий" и "строительству сооружений для защиты оборудования". К примеру, в июне 2025-го – без использования электронной системы компания получила от "Укргидроэнерго" подряд на 245,7 млн ​​грн, в сентябре – на 672,2 млн грн, а в ноябре прошлого года – на 443,9 млн грн.

Кстати, Сирота – сват нардепа, члена "Оппозиционной платформы – За Жизнь" Юрия Бойко. Дочь бывшего топ-менеджера "Укргидроэнерго" Роксоляна (певица Roxolana) – жена сына нардепа Юрия Юрьевича Бойко.

Сирота еще в прошлом году решил уйти в отставку. А несколько лет назад жена 66-летнего топ-менеджера Александра Пак стала владелицей садового домика (около 400 кв. м) на берегу Днепра в с. Вишенки на Киевщине. Сейчас стоимость такого дома – от 2 тыс. долларов за квадратный метр (800 тис. долларов).

По соседству – еще одна влиятельная семья. Валентина Тупальская, жена бывшего заместителя начальника Киевской таможни Сергея Тупальского, владеет домом площадью 427 кв. м (на фото крайний слева), тогда как жене Сироты принадлежит третий дом слева.

НАБУ еще в 2019 году начало расследовать деятельность Тупальского. Тогда детективы заявили, что подозревают таможенника в причастности к преступной организации бизнесмена Вадима Альперина. По этому делу до сих пор нет приговора. Поэтому у Игоря Сироты есть все шансы услышать от своего соседа истории об опыте взаимодействия с НАБУ.

Подробнее о подрядчиках "Ургидроэнерго", а также об Игоре Сироте и его коллегах читайте в следующих публикациях OBOZ.UA.