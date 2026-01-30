Страховщики в стране ЕС озолотились на беженцах из Украины: сколько заработали

Крупнейшая медицинская страховая компания Чехии VZP получила почти $515 млн чистой прибыли, связанной со страхованием украинских беженцев. Такую сумму страхователи заработали с начала полномасштабной войны в Украине и до октября 2025 года.

Как сообщает iDNES, об этом заявил министр здравоохранения Чехии Адам Войтех. Такая сумма связана с тем, что расходы на медицинскую помощь для украинцев оказались значительно ниже страховых взносов.

Прибыль страховщиков зашкаливает

По данным чешского Минздрава, в целом доходы VZP от украинцев составили около 21,8 млрд крон. Эта сумма включает как страховые взносы, уплаченные гражданами Украины лично, так и средства, выделенные государством – в частности за детей, пенсионеров и безработных, которые находились под временной защитой.

В то же время расходы на медицинскую помощь для украинских беженцев были значительно ниже – примерно 11,3 млрд крон. Таким образом, компания заработала 10,5 млрд крон, или $514,8 млн.

"VZP заработала на этих застрахованных людях, потому что они пользовались меньшим количеством медицинской помощи", – констатировал предшественник Войтеха, бывший министр здравоохранения Властимил Валек.

Предложение властей

На этом фоне Войтех предложил принять законопроект, предусматривающий перераспределение около 7,9 млрд крон из резервов VZP между шестью меньшими медицинскими страховыми компаниями, которые находятся в значительно худшем финансовом положении из-за сложившейся ситуации. Он отмечает, что VZP получила наибольшую выгоду от страхования беженцев, поскольку украинцы в среднем значительно реже обращались за медицинской помощью, чем застрахованные граждане Чехии.

Глава Минздрава объяснил, что это должно стабилизировать систему государственного медицинского страхования в целом и уменьшить дисбаланс между отдельными страховщиками, и поэтому призвал Палату депутатов одобрить законопроект как можно скорее. В министерстве подчеркивают: речь идет не о наказании VZP, а о перераспределении ресурсов в рамках солидарной системы здравоохранения.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в Чехии планируют пересмотреть условия предоставления гуманитарной помощи для беженцев из Украины, которые выехали из-за войны. Об отмене выплат речь не идет, впрочем правила в очередной раз изменят – чтобы повысить адресность и предотвратить злоупотребления.

