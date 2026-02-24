Зеленский сменил главу делегации для переговоров по вступлению Украины в ЕС

Президент Владимир Зеленский 24 февраля обновил состав украинской делегации для переговоров с Европейским Союзом по соглашению о вступлении. Новым главным переговорщиком он назначил вице-премьера Тараса Качку, указ обнародован на сайте Офиса президента.

Соответствующий документ датирован 24 февраля и появился на официальном ресурсе главы государства. В указе говорится об изменениях в предыдущее решение от 21 июня 2024 года, которым был утвержден состав делегации. В тексте указан новый перечень участников переговорной группы и определен ее руководитель.

Новый руководитель делегации

Главным переговорщиком и главой делегации определен вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка. Он будет отвечать за переговорный процесс по вступлению Украины в Евросоюз.

Указом также выведено из состава делегации предыдущую руководительницу Ольгу Стефанишину и еще 15 человек. С конца августа 2025 года она занимает должность посла Украины в США. Таким образом, состав команды, которая ведет переговоры с Брюсселем, существенно обновлен.

Состав и изменения

Документ вносит изменения в указ от 21 июня 2024 года. В состав делегации включены или утверждены около двух десятков должностных лиц – представителей различных министерств и государственных органов. Речь идет о специалистах, работающих в сфере европейской интеграции, экономики, юстиции и других направлений, связанных с переговорами.

Ранее президент Владимир Зеленский отмечал, что Украина ожидает четкой даты вступления в Европейский Союз и прозрачности в этом процессе. В ЕС, в свою очередь, рассматривают несколько вариантов включения перспективы членства Украины в будущее мирное соглашение, в частности поэтапный подход с предоставлением предварительных гарантий безопасности.

Также сообщалось, что в мирном плане США фигурировала возможность вступления Украины в ЕС в 2027 году, однако это положение пересматривают из-за позиции отдельных государств-членов. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что ускоренное вступление Украины в Евросоюз маловероятно. Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос отметила, что по действующей методологии членство до 2027 года является нереалистичным, поэтому в Брюсселе обсуждают возможность применения геополитического подхода для ускорения процесса.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Украина получила от ЕС перечень требований, выполнение которых необходимо для готовности к вступлению. Речь идет о шагах в сферах верховенства права и антикоррупционной политики, которые должны быть реализованы даже при самом быстром сценарии переговоров.

